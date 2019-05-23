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23 травня 2019, четвер, 08:42 102 Документ
Президент 2019-05-23T09:24:37+03:00
Українські Новини
Указ про розпуск Ради і дострокові вибори набув чинності

Указ про розпуск Ради і дострокові вибори набув чинності

Верховна Рада. Фото: @verkhоvna_rаda
Верховна Рада. Фото: @verkhоvna_rаda

Сьогодні, 23 травня, указ Президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення позачергових виборів на 21 липня був опублікований в "Урядовому кур'єрі", передають Українські Новини.

Так, з сьогоднішнього дня закон вступив в силу.

Згідно з законом, вибори у Верховну Раду повинні відбутися 21 липня.

"Припинити достроково повноваження Верховної Ради України сьомого скликання. Призначити позачергові вибори до Верховної Ради України на 21 липня 2019 року", - сказано в ньому.

Кабінету Міністрів доручено забезпечити фінансування позачергових виборів.

Як повідомляли Українські Новини, Парубій заявив, що рішення Зеленського про розпуск Ради буде оскаржено в КС.

Раніше Богдан заявив, що підставою для розпуску Ради в указі Зеленського буде відсутність коаліції.

Також з'явилася реакція політиків на указ Зеленського про розпуск Ради.

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