Указ про розпуск Ради і дострокові вибори набув чинності

Сьогодні, 23 травня, указ Президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення позачергових виборів на 21 липня був опублікований в "Урядовому кур'єрі", передають Українські Новини.\r\nТак, з сьогоднішнього дня закон вступив в силу.\r\nЗгідно з законом, вибори у Верховну Раду повинні відбутися 21 липня.\r\n"Припинити достроково повноваження Верховної Ради України сьомого скликання. Призначити позачергові вибори до Верховної Ради України на 21 липня 2019 року", - сказано в ньому.\r\nКабінету Міністрів доручено забезпечити фінансування позачергових виборів.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Парубій заявив, що рішення Зеленського про розпуск Ради буде оскаржено в КС.\r\nРаніше Богдан заявив, що підставою для розпуску Ради в указі Зеленського буде відсутність коаліції.\r\nТакож з'явилася реакція політиків на указ Зеленського про розпуск Ради.