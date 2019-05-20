Первый указ Зеленского будет о роспуске Рады - реакция политиков

Первым указом Президента Владимира Зеленского будет роспуск Верховной Рады. Об этом он сказал корреспонденту Українських Новин.

При этом депутаты по-разному восприняли решение Зеленского.

В частности, первый заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Игорь Кононенко заявляет, что роспуск Рады - это право Президента, и он им воспользовался. Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде".

"Это право Президента, он им воспользовался, поэтому будем готовиться к выборам... Давайте жить в правовом государстве", - сказал он.

По словам Кононенко, сам он еще не знает, будет ли баллотироваться в парламент.

При этом депутат не видит необходимости обжаловать решение о роспуске.

"А зачем? Объясните мне", - сказал он.

В свою очередь, депутат от фракции "Народный фронт" Игорь Котвицкий заявил, что НФ нормально воспринимает решение о роспуске Рады.

"Вариантов нет. Будем идти на выборы", - сказал он.

В то же время фракция "Всеукраинское объединение "Батьківщина" приветствует роспуск Верховной Рады. Об этом журналистам в кулуарах Рады сообщил заместитель председателя фракции "Батьківщина" Сергей Соболев.

"Решение достаточно ожидаемое... я ожидаю, что символизм этого решения, если сегодня указ, - это 14 июля - День взятия Бастилии... Если новоизбранный Президент заинтересован, чтобы старая коррумпированная система умерла с этим парламентом, он сделает все возможное. У нас есть время для того, чтобы принять и избирательный кодекс, и новое законодательство на эти выборы. Поэтому у меня надежды на то, что страна войдет в новые внеочередные выборы с новой избирательной системой - пропорциональной и с открытыми списками... У президента есть все основания до 16 июня распустить этот парламент. Когда будет указ? Надеюсь, сегодня", - сказал он.

Соболев также отметил, что ожидает высокую явку избирателей на внеочередных выборах в Раду летом.

Также поприветствовал роспуск Рады основатель объединения "Оппозиционная платформа - За життя", депутат Верховной Рады Юрий Бойко.

Напомним, в понедельник Президент Владимир Зеленский в своей инаугурационной речи заявил, что распускает парламент 8-го созыва.