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22 мая 2019, среда, 20:13 1152 Инфографика
Президент 2019-05-22T20:49:35+03:00
Українські Новини
По проваленному Радой закону Зеленского о выборах его партия должна была получить единоличное большинство

По проваленному Радой закону Зеленского о выборах его партия должна была получить единоличное большинство

Сегодня Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект №10319 Президента Владимира Зеленского об изменениях в избирательное законодательство.

Согласно этому законопроекту партия "Слуга народа" получила бы в Раде единоличное большинство в 228 депутатов, тогда как для принятия законов необходимо всего 226 голосов.

Для этого законопроект Зеленского предлагал отменить выборы в парламент по мажоритарным округам и снизить избирательный барьер с 5% до 3%.

В случае принятия президентского законопроекта в Раду бы прошли 8 партий. Это если взять за основу вычислений последний опрос социологической группы "Рейтинг". Вот как бы выглядел парламент в этом случае:

Однако за внесение законопроектов Зеленского в повестку дня проголосовали всего 92 депутата при минимально необходимых 226. Таким образом депутаты отказались даже рассматривать эти законопроекты.

"Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс удлинить политическую жизнь", - заявил Зеленский спустя несколько часов, после провала в парламенте.

Он выразил надежду, что депутаты ошибаются и в мажоритарных избирательных округах украинцы "выберут политиков, способных изменить страну".

По текущему избирательному законодательству, на выборах в парламент будет 5%-ый барьер и часть депутатов будут избраны в мажоритарных округах. В этом случае, согласно последнему опросу, в парламент пройдут всего 5 партий. Зеленский не получит такого большинства и расстановка сил в Раде будет выглядеть приблизительно так:

Как сообщали Українські Новини, у Зеленского рассказали что будут делать после демарша Рады. 

Ранее Центральная избирательная комиссия заявила, что готова провести внеочередные парламентские выборы в случае их назначения, однако отмечает необходимость оперативного устранения в таком случае ряда законодательных проблем для их проведения.

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