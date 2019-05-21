Зеленский считает главным аргументом для роспуска Рады низкое доверие граждан

Президент Владимир Зеленский считает главным аргументом для роспуска Верховной Рады низкое доверие граждан к ней, юридическим основанием - отсутствие коалиции.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українські Новини.\r\n"Главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту - 4%. Это - оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий. Я, как гарант Конституции, обязан гарантировать права граждан Украины. Юридическое основание для роспуска - с 2016 года не существовало коалиции", - заявил Зеленский на встрече с руководством Рады и лидерами парламентских фракций и групп.\r\nВо время встречи речь шла о досрочном прекращении полномочий Рады восьмого созыва и назначении досрочных парламентских выборов.\r\nУчастники встречи также обсудили дату проведения досрочных выборов и созыв внеочередного заседания Рады для принятия изменений в действующее избирательное законодательство, в частности об отмене мажоритарной системы и снижении проходного барьера до 3%.\r\nКроме этого, на встрече поднимался вопрос освобождения украинцев из российского плена.\r\nЗеленский предложил провести отдельную беседу с представителями команды предыдущего главы государства по этому вопросу.\r\nКак сообщали Українські Новини, указ о роспуске Рады ожидается завтра.\r\nРанее Богдан заявил, что основанием для роспуска Рады в указе Зеленского будет отсутствие коалиции.