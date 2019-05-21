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21 мая 2019, вторник, 14:56 117
Президент 2019-05-21T14:56:46+03:00
Українські Новини
Зеленский считает главным аргументом для роспуска Рады низкое доверие граждан

Зеленский считает главным аргументом для роспуска Рады низкое доверие граждан

Владимир Зеленский. Фото: АП
Владимир Зеленский. Фото: АП

Президент Владимир Зеленский считает главным аргументом для роспуска Верховной Рады низкое доверие граждан к ней, юридическим основанием - отсутствие коалиции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українські Новини.

"Главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту - 4%. Это - оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий. Я, как гарант Конституции, обязан гарантировать права граждан Украины. Юридическое основание для роспуска - с 2016 года не существовало коалиции", - заявил Зеленский на встрече с руководством Рады и лидерами парламентских фракций и групп.

Во время встречи речь шла о досрочном прекращении полномочий Рады восьмого созыва и назначении досрочных парламентских выборов.

Участники встречи также обсудили дату проведения досрочных выборов и созыв внеочередного заседания Рады для принятия изменений в действующее избирательное законодательство, в частности об отмене мажоритарной системы и снижении проходного барьера до 3%.

Кроме этого, на встрече поднимался вопрос освобождения украинцев из российского плена.

Зеленский предложил провести отдельную беседу с представителями команды предыдущего главы государства по этому вопросу.

Как сообщали Українські Новини, указ о роспуске Рады ожидается завтра.

Ранее Богдан заявил, что основанием для роспуска Рады в указе Зеленского будет отсутствие коалиции.

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