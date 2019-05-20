подписаться на рассылку
26.15 26.46
29.05 29.7
˟
20 мая 2019, понедельник, 16:33 993 Документ
Верховная Рада и партии 2019-05-20T17:30:12+03:00
Українські Новини
Зеленский созвал глав фракций на консультации по роспуску Рады во вторник

Зеленский созвал глав фракций на консультации по роспуску Рады во вторник

Президент Владимир Зеленский. Фото: пресс-службы Зеленского
Президент Владимир Зеленский. Фото: пресс-службы Зеленского

Президент Владимир Зеленский пригласил глав фракций Верховной Рады для проведения консультаций по досрочному прекращению полномочий парламента 8-го созыва на 10:00 21 мая.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил председатель Радикальной партии и фракции в Раде Олег Ляшко, передают Українські Новини.

"Президент Зеленский пригласил меня на консультации о роспуске Рады. Конституционных оснований для роспуска Рады нет. Это чисто политическое решение. Но мы идем на досрочные выборы, потому что этого ожидает общество. Однако, чтобы украинцы опять не были обмануты - надо немедленно изменить избирательный закон, отменив мажоритарку как главный источник политической коррупции", - написал он.

Согласно опубликованному депутатом фото документа, консультации Зеленский намерен провести во вторник, 21 мая, в 10:00 в Администрации Президента.

При этом как на причину для проведения консультации по роспуску парламента Президент ссылается на ч. 3 статьи 90 Конституции (Президент имеет право досрочно распустить парламент, если в течении 30 дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться).

Также, согласно ст. 90 Конституции, решение о досрочном прекращении полномочий парламента принимается Президентом после консультаций с председателем Рады, его заместителями и главами депутатских фракций.

Фото документа: Олег Ляшко/FacebookФото документа: Олег Ляшко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, в понедельник Зеленский, выступая в Верховной Раде, после того, как зачитал присягу и вступил в должность Президента, заявил о том, что распускает Раду 8-го созыва.

Также Зеленский рассказал, что должна сделать Рада в течение 2 месяцев.

Больше новостей о: Роспуск Рады консультации Президент Украины Олег Ляшко Владимир Зеленский

Архив
Новости
Полиция взяла под охрану экс-замглавы Администрации Портнова 18:17
Подозреваемый в убийстве Гандзюк криминальный авторитет Левин заочно арестован 18:05
Флористическая композиция Азуми Макото. Фото: azumamakoto/Instagram
Фото дня: Флорист, который запускает цветы в космос, установил инсталляцию в Славутиче 17:57
Гройсман решил подать в отставку 17:42
Елена и Владимир Зеленские. Фото: пресс-служба Владимира Зеленского
Жена Зеленского на инаугурацию надела элегантный наряд и украшения от украинских дизайнеров 17:25
больше новостей
Град и шквальный ветер перебросятся на большую часть Украины: синоптик дала прогноз на неделю 11:58 Карта
Место взрыва. Фото: полиция Харьковской области
В Харькове прогремел мощный взрыв, есть жертвы 13:50
Арсенал оружия в селе Мостки. Фото: полиция Луганской области
После взрыва в отделении банка полиция нашла огромный арсенал оружия в селе под Луганском 11:38
Гройсман обратился к Зеленскому 11:22
В отдельных областях Украины резко ухудшится погода до опасного уровня, - ГосЧС 10:07 Карта
больше новостей
Парубий назвал инаугурацию Зеленского веселой 12:37
Град и шквальный ветер перебросятся на большую часть Украины: синоптик дала прогноз на неделю 11:58 Карта
Зеленский распускает Раду 10:48
Андрей Портнов. Фото: PORTNOV/Telegram
Портнов вернулся в Украину 12:13
Гройсман обратился к Зеленскому 11:22
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok