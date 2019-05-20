Зеленский созвал глав фракций на консультации по роспуску Рады во вторник

Президент Владимир Зеленский пригласил глав фракций Верховной Рады для проведения консультаций по досрочному прекращению полномочий парламента 8-го созыва на 10:00 21 мая.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил председатель Радикальной партии и фракции в Раде Олег Ляшко, передают Українські Новини.

"Президент Зеленский пригласил меня на консультации о роспуске Рады. Конституционных оснований для роспуска Рады нет. Это чисто политическое решение. Но мы идем на досрочные выборы, потому что этого ожидает общество. Однако, чтобы украинцы опять не были обмануты - надо немедленно изменить избирательный закон, отменив мажоритарку как главный источник политической коррупции", - написал он.

Согласно опубликованному депутатом фото документа, консультации Зеленский намерен провести во вторник, 21 мая, в 10:00 в Администрации Президента.

При этом как на причину для проведения консультации по роспуску парламента Президент ссылается на ч. 3 статьи 90 Конституции (Президент имеет право досрочно распустить парламент, если в течении 30 дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться).

Также, согласно ст. 90 Конституции, решение о досрочном прекращении полномочий парламента принимается Президентом после консультаций с председателем Рады, его заместителями и главами депутатских фракций.

Фото документа: Олег Ляшко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, в понедельник Зеленский, выступая в Верховной Раде, после того, как зачитал присягу и вступил в должность Президента, заявил о том, что распускает Раду 8-го созыва.

Также Зеленский рассказал, что должна сделать Рада в течение 2 месяцев.