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22.05.19 11:00 Брифинг: "Негативное освещение и игнорирование реформ - избирательная технология"

22 травня 2019, середа, 12:06 38
Верховна Рада і партії 2019-05-22T13:30:03+03:00
Українські Новини
У Раду з величезним відривом проходить "Слуга народу", за нею - платформа Бойко і БПП, - опитування "Рейтингу"

У Раду з величезним відривом проходить "Слуга народу", за нею - платформа Бойко і БПП, - опитування "Рейтингу"

Соціологічний опитування. Фото:
Соціологічний опитування. Фото: "Рейтинг"

43,8% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг" готові проголосувати за партію "Слуга народу", 10,5% - за "Опозиційну платформу - За життя" та 8,8% - за партію "Блок Петра Порошенка "Солідарність" на вибори Верховної Ради 21 липня.

Про це свідчать результати опитування "Рейтингу", передають Українські Новини.

Лідер електоральних симпатій серед політичних сил - партія "Слуга народу".

Її готові підтримати 43,8% тих, хто має намір голосувати і визначився із симпатіями.

За "Опозиційну платформу - За життя" - 10,5%, за БПП - 8,8%, за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 7,3%.

Партію "Сила і честь" Ігоря Смешка підтримують 5,1%, партію Святослава Вакарчука "Голос" - 4,6%, Радикальну партію Олега Ляшка - 3,3%, "Опозиційний блок" - 3,2%.

Рейтинг інших партій ("Народний фронт", "Свобода", "Самопоміч" та інші) - менше 3%.

Антирейтинг партій очолює "Блок Петра Порошенка" - 51,9% опитаних заявили, що за жодних обставин не проголосували б за неї.

Опитування проводилося серед 2 000 жителів України методом особистого інтерв'ю 16-21 травня.

Похибка репрезентативності дослідження - не більше 2,2%.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський скликав голів фракцій консультації щодо розпуску Ради у вівторок. Зеленський вважає головним аргументом для розпуску Ради низьку довіру громадян.

Голова АП Богдан заявив, що підставою для розпуску Ради в указі Зеленського буде відсутність коаліції.

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