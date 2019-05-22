Указ о назначении Зеркаль замглавы АП исчез с сайта Президента

Указ №309 о назначении заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль на должность заместителя главы Администрации Президента исчез с сайта главы государства.

Об этом свидетельствует раздел указы сайте Президента, передают Українськi Новини.

Остальные ранее обнародованные указы о назначениях Владимира Зеленского пока присутствуют на сайте.

Как сообщали Українськi Новини, вечером 21 мая на сайте Президента появились о указы о кадровых назначениях, в том числе и указ №309 о назначении Зеркаль.

Елена Зеркаль была замминистра иностранных дел по вопросам евроинтеграции. Также она была директором Государственного департамента по вопросам адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза при Министерстве юстиции. До этого назначения Зеркаль занимала должность директора департамента международного права Министерства юстиции.

Зеленский также назначил начальником Генштаба Руслана Хомчака и уволил Муженко, а своего друга и бизнес-партнера Сергея Шефира Зеленский назначил первым помощником.

Главой АП стал Андрей Богдан, которого СМИ называют "неформальным руководителем" штаба Зеленского и "куратором" от бизнесмена Игоря Коломойского, интересы которого он защищает. Богдан считает, что ничего не мешает ему быть главой АП, хотя закон о люстрации это прямо запрещает.