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22 мая 2019, среда, 00:53 35
Президент 2019-05-22T01:04:19+03:00
Українські Новини
Указ о назначении Зеркаль замглавы АП исчез с сайта Президента

Указ о назначении Зеркаль замглавы АП исчез с сайта Президента

Елена Зеркаль
Елена Зеркаль

Указ №309 о назначении заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль на должность заместителя главы Администрации Президента исчез с сайта главы государства.

Об этом свидетельствует раздел указы сайте Президента, передают Українськi Новини.

Остальные ранее обнародованные указы о назначениях Владимира Зеленского пока присутствуют на сайте.

Как сообщали Українськi Новини, вечером 21 мая на сайте Президента появились о указы о кадровых назначениях, в том числе и указ №309 о назначении  Зеркаль.

Елена Зеркаль была замминистра иностранных дел по вопросам евроинтеграции. Также она была директором Государственного департамента по вопросам адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза при Министерстве юстиции. До этого назначения Зеркаль занимала должность директора департамента международного права Министерства юстиции.

Зеленский также назначил начальником Генштаба Руслана Хомчака и уволил Муженко, а своего друга и бизнес-партнера Сергея Шефира Зеленский назначил первым помощником.

Главой АП стал Андрей Богдан, которого СМИ называют "неформальным руководителем" штаба Зеленского и "куратором" от бизнесмена Игоря Коломойского, интересы которого он защищает. Богдан считает, что ничего не мешает ему быть главой АП, хотя закон о люстрации это прямо запрещает.

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