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22 травня 2019, середа, 00:53 6
Президент 2019-05-22T01:11:22+03:00
Українські Новини
Указ про призначення Зеркаль заступником глави АП зник з сайту Президента

Указ про призначення Зеркаль заступником глави АП зник з сайту Президента

Олена Зеркаль
Олена Зеркаль

Указ №309 про призначення заступника міністра закордонних справ Олени Зеркаль на посаду заступника глави Адміністрації Президента зник з сайту глави держави.

Про це свідчить розділ укази сайті Президента, передають Українські Новини.

Решта раніше оприлюднених указів про призначення Володимира Зеленського поки присутні на сайті.

Як повідомляли Українські Новини, увечері 21 травня на сайті Президента з'явилися укази про кадрові призначення, в тому числі і указ №309 про призначення Зеркаль.

Олена Зеркаль була заступником міністра закордонних справ з питань євроінтеграції. Також вона була директором Державного департаменту з питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу при Міністерстві юстиції. До цього призначення Зеркаль займала посаду директора департаменту міжнародного права Міністерства юстиції.

Зеленський призначив начальником Генштабу Руслана Хомчака і звільнив Муженко, а свого друга і бізнес-партнера Сергія Шефіра Зеленський призначив першим помічником.

Главою АП став Андрій Богдан, якого ЗМІ називають "неформальним керівником штабу Зеленського і "куратором" від бізнесмена Ігоря Коломойського, інтереси якого він захищає. Богдан вважає, що нічого не заважає йому бути главою АП, хоча закон про люстрацію це прямо забороняє.

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