Указ про призначення Зеркаль заступником глави АП зник з сайту Президента

Указ №309 про призначення заступника міністра закордонних справ Олени Зеркаль на посаду заступника глави Адміністрації Президента зник з сайту глави держави.\r\nПро це свідчить розділ укази сайті Президента, передають Українські Новини.\r\n\r\nРешта раніше оприлюднених указів про призначення Володимира Зеленського поки присутні на сайті.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, увечері 21 травня на сайті Президента з'явилися укази про кадрові призначення, в тому числі і указ №309 про призначення Зеркаль.\r\nОлена Зеркаль була заступником міністра закордонних справ з питань євроінтеграції. Також вона була директором Державного департаменту з питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу при Міністерстві юстиції. До цього призначення Зеркаль займала посаду директора департаменту міжнародного права Міністерства юстиції.\r\nЗеленський призначив начальником Генштабу Руслана Хомчака і звільнив Муженко, а свого друга і бізнес-партнера Сергія Шефіра Зеленський призначив першим помічником.\r\nГлавою АП став Андрій Богдан, якого ЗМІ називають "неформальним керівником штабу Зеленського і "куратором" від бізнесмена Ігоря Коломойського, інтереси якого він захищає. Богдан вважає, що нічого не заважає йому бути главою АП, хоча закон про люстрацію це прямо забороняє.