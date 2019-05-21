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21 мая 2019, вторник, 22:59 1766
Внешняя политика 2019-05-22T01:09:11+03:00
Українські Новини
Переговоры о мире с Россией могут быть вынесены на всенародный референдум, – Богдан

Переговоры о мире с Россией могут быть вынесены на всенародный референдум, – Богдан

Андрей Богдан. Скриншот:
Андрей Богдан. Скриншот: "112"

Назначенный сегодня главой Администрации Андрей Богдан заявил о возможности вынесения вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией на всенародный референдум.

Об этом он сказал в эфире телеканала "112", передают Українськi Новини.

"Мы рассматриваем вынесение вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и Президент принял решение, а народ принял решение, и общество дало оценку", - заявил он.

Также он заявил, что для переговоров с Россией в трехстороннем формате необходимы уважаемые как в Украине, так и в России личности.

Он также сообщил, что в команде Президента сейчас обращают внимание на уважаемых личностей в истории независимой Украины, которые пользуются уважением в России.

Глава Администрации подчеркнул, что команда Зеленского вынуждена искать компромисс в отношениях с Россией.

Как сообщали Українськi Новини, советник Зеленского Разумков пообещал референдум о вступлении в НАТО, но не сейчас. Ранее Зеленский заявлял о готовности встретиться с Путиным.

Путин заявил, что "Зеленский не Бог, чтобы он пред ним представал", но готов к прямым переговорам с Зеленским.

Зеленский ответил Путину, что готов встречаться в "нормандском формате".

Тем временем Путин не будет поздравлять Зеленского.

Больше новостей о: Референдум Администрация Президента Украина-Россия отношения с Россией Владимир Зеленский Андрей Богдан

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