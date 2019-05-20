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22.05.19 11:00 Брифинг: "Негативное освещение и игнорирование реформ - избирательная технология"

20 мая 2019, понедельник, 14:13 3176
Внешняя политика 2019-05-22T04:00:30+03:00
Українські Новини
Путин не будет поздравлять Зеленского

Путин не будет поздравлять Зеленского

Владимир Путин
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин не будет поздравлять Президента Владимира Зеленского, инаугурация которого состоялась сегодня, 20 мая. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет Радио Свобода.

Так, сообщается, что в ответ на вопрос, можно ли ожидать поздравления от Путина, Песков сказал: "Нет, будет поздравлять с первыми успехами".

Как сообщали Українські Новини, 20 мая состоялась инаугурация Президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее также в России заявили, что РФ не собирается поздравлять никого из кандидатов в Президенты Украины.

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