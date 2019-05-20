Путин не будет поздравлять Зеленского

Президент России Владимир Путин не будет поздравлять Президента Владимира Зеленского, инаугурация которого состоялась сегодня, 20 мая. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет Радио Свобода.

Так, сообщается, что в ответ на вопрос, можно ли ожидать поздравления от Путина, Песков сказал: "Нет, будет поздравлять с первыми успехами".

Как сообщали Українські Новини, 20 мая состоялась инаугурация Президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее также в России заявили, что РФ не собирается поздравлять никого из кандидатов в Президенты Украины.