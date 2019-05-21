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21 травня 2019, вівторок, 22:59 33
Зовнішня політика 2019-05-22T01:13:57+03:00
Українські Новини
Переговори про мир з Росією можуть бути винесені на всенародний референдум, - Богдан

Переговори про мир з Росією можуть бути винесені на всенародний референдум, - Богдан

Андрій Богдан. Скріншот:
Андрій Богдан. Скріншот: "112"

Призначений сьогодні головою Адміністрації Андрій Богдан заявив про можливість винесення питання про укладення мирних домовленостей з Росією на всенародний референдум.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "112", передають Українські Новини.

"Ми розглядаємо винесення питання про досягнення мирних домовленостей з Росією на народний референдум, щоб не тільки депутати проголосували і Президент прийняв рішення, а народ прийняв рішення, і суспільство дало оцінку", - заявив він.

Також Богдан заявив, що для переговорів з Росією в тристоронньому форматі необхідні поважні як в Україні, так і в Росії особистості.

Він також повідомив, що в команді Президента зараз звертають увагу на поважних особистостей в історії незалежної України, які користуються повагою в Росії.

Голова Адміністрації підкреслив, що команда Зеленського змушена шукати компроміс у відносинах з Росією.

Як повідомляли Українські Новини, радник Зеленського Разумков пообіцяв референдум про вступ до НАТО, але не зараз. Раніше Зеленський заявляв про готовність зустрітися з Путіним.

Путін заявив, що "Зеленський не Бог, щоб він перед ним поставав", але готовий до прямих переговорів з Зеленським.

Зеленський відповів Путіну, що готовий зустрічатися в "нормандському форматі".

Тим часом Путін не буде вітати Зеленського.

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