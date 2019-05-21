Команда Зеленского вынуждена искать компромисс в отношениях с Россией, - Богдан

Глава Администрации Андрей Богдан заявил о возможности вынесения вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией на всенародный референдум.\r\nОб этом он сказал в эфире телеканала "112", передают Українськi Новини.\r\n"Мы рассматриваем вынесение вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и Президент принял решение, а народ принял решение, и общество дало оценку", - заявил он.\r\nТакже он заявил, что для переговоров с Россией в трехстороннем формате необходимы уважаемые как в Украине, так и в России личности.\r\nОн также сообщил, что в команде Президента сейчас обращают внимание на уважаемых личностей в истории независимой Украины, которые пользуются уважением в России.\r\nГлава Администрации подчеркнул, что команда Зеленского вынуждена искать компромисс в отношениях с Россией.\r\nКак сообщали Українськi Новини, советник Зеленского Разумков пообещал референдум о вступлении в НАТО, но не сейчас. Ранее Зеленский заявлял о готовности встретиться с Путиным.\r\nПутин заявил, что "Зеленский не Бог, чтобы он пред ним представал", но готов к прямым переговорам с Зеленским.\r\nЗеленский ответил Путину, что готов встречаться в "нормандском формате".\r\nТем временем Путин не будет поздравлять Зеленского.