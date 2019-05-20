Зеленский пообещал сделать так, чтобы люди в следующие 5 лет не плакали

Президент Владимир Зеленский заявил, что постарается сделать так, чтобы украинцы следующие 5 лет не плакали.\r\nОб этом он заявил на торжественном заседании по случаю инаугурации в Верховной Раде, передают Українськi Новини.\r\n"Дорогой народ. На протяжении своей жизни я пытался делать все, чтобы украинцы улыбались. Это я ощущал сердцем. Это была не только моя работа. Правда, это была моя миссия. Следующие 5 лет я сделаю все, украинцы, чтобы вы не плакали. Спасибо",- сказал Президент.\r\nЭтими словами Зеленский завершил свою речь в Верховной Раде по случаю инаугурации.\r\nКак сообщали Українські Новини, сайт АП обновили под Президента Зеленского.\r\nТем временем, Зеленский рассказал, что должна сделать Рада в течение 2 месяцев.\r\nТакже Зеленский заявил, что готов на все для прекращения огня на Донбассе.