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20 мая 2019, понедельник, 13:22 155
Политика 2019-05-20T13:23:08+03:00
Українські Новини
Зеленский пообещал сделать так, чтобы люди в следующие 5 лет не плакали

Зеленский пообещал сделать так, чтобы люди в следующие 5 лет не плакали

Президент Владимир Зеленский. Фото пресс-службы
Президент Владимир Зеленский. Фото пресс-службы

Президент Владимир Зеленский заявил, что постарается сделать так, чтобы украинцы следующие 5 лет не плакали.

Об этом он заявил на торжественном заседании по случаю инаугурации в Верховной Раде, передают Українськi Новини.

"Дорогой народ. На протяжении своей жизни я пытался делать все, чтобы украинцы улыбались. Это я ощущал сердцем. Это была не только моя работа. Правда, это была моя миссия. Следующие 5 лет я сделаю все, украинцы, чтобы вы не плакали. Спасибо",- сказал Президент.

Этими словами Зеленский завершил свою речь в Верховной Раде по случаю инаугурации.

Как сообщали Українські Новини, сайт АП обновили под Президента Зеленского.

Тем временем, Зеленский рассказал, что должна сделать Рада в течение 2 месяцев.

Также Зеленский заявил, что готов на все для прекращения огня на Донбассе.

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