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20 мая 2019, понедельник, 11:09 1606
Президент 2019-05-20T11:09:49+03:00
Українські Новини
Зеленский готов на все для прекращения огня на Донбассе

Зеленский готов на все для прекращения огня на Донбассе

Владимир Зеленский. Скриншот: UA:Перший
Владимир Зеленский. Скриншот: UA:Перший

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов на все для прекращения огня на Донбассе.

Об этом он сказал, выступая в Верховной Раде, после того как зачитал присягу и вступил в должность Президента, передают Українськi Новини.

"Наша первая задача - прекращение огня на Донбассе. Меня часто спрашивали: на что вы готовы ради прекращения огня? Странный вопрос. А на что готовы вы, украинцы, ради жизни близких вам людей? Могу заверить, чтобы наши герои больше не гибли, я готов на все. Я точно не боюсь принимать сложные решения, я готов терять свою популярность, свои рейтинги, и если будет нужно, я, без сомнений, готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир", - сказал Зеленский.

При этом он подчеркнул, что Украина должна прекратить войну на Донбассе, не теряя своей территории.

Он добавил, перейдя на русский язык, что для завершения войны готов к диалогу, но уверен, что первым шагом для начала диалога станет возвращение всех украинских пленных.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский перешел на русский, говоря о войне на Донбассе.

Также Зеленский в ходе своего выступления заявил о роспуске Рады.

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