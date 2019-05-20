Зеленський пообіцяв зробити так, щоб люди в наступні 5 років не плакали

Президент Володимир Зеленський заявив, що постарається зробити так, щоб українці наступні 5 років не плакали.

Про це він заявив на урочистому засіданні з нагоди інавгурації у Верховній Раді, передають Українські Новини.

"Любий народ. Протягом свого життя я намагався робити все, щоб українці посміхалися. Це я відчував серцем. Це була не тільки моя робота. Правда, це була моя місія. Наступні 5 років я зроблю все, українці, щоб ви не плакали. Спасибі",- сказав Президент.

Цими словами Зеленський завершив свою промову у Верховній Раді з нагоди інавгурації.

Як повідомляли Українські Новини, сайт АП оновили під Президента Зеленського.

Тим часом, Зеленський розповів, що повинна зробити Рада протягом 2 місяців.

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