Зеленський пообіцяв зробити так, щоб люди в наступні 5 років не плакали

Президент Володимир Зеленський заявив, що постарається зробити так, щоб українці наступні 5 років не плакали.\r\nПро це він заявив на урочистому засіданні з нагоди інавгурації у Верховній Раді, передають Українські Новини.\r\n"Любий народ. Протягом свого життя я намагався робити все, щоб українці посміхалися. Це я відчував серцем. Це була не тільки моя робота. Правда, це була моя місія. Наступні 5 років я зроблю все, українці, щоб ви не плакали. Спасибі",- сказав Президент.\r\nЦими словами Зеленський завершив свою промову у Верховній Раді з нагоди інавгурації.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, сайт АП оновили під Президента Зеленського.\r\nТим часом, Зеленський розповів, що повинна зробити Рада протягом 2 місяців.\r\nЗеленський заявив, що готовий на все для припинення вогню на Донбасі.