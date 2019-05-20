Сайт АП обновили под Президента Зеленского

Сегодня, 20 мая, после инаугурации Президента Владимира Зеленского, был обновлен официальный сайт Президента Украины, передают Українські Новини.

Так, на сайте уже размещена информация о провозглашении присяги новым президентом.

Скриншот: president.gоv.uа/ru

Кроме того, на сайте Президента опубликована биография Зеленского.

Отметим, что информации о первой леди на сайте пока нет.

Также на сайте размещены новости и о предыдущем президенте - Петре Порошенко. В частности, опубликовано его обращение к согражданам в связи с уходом с должности.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский официально стал Президентом.

Тем временем, Зеленский рассказал, что должна сделать Рада в течение 2 месяцев.