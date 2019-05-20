Инаугурация Зеленского. Онлайн трансляция

9.07. В мариинском парке уже собрались гости и сторонники Зеленского. Он приглашал желающий рийти на торжественное принятие присяги к сданию Рады\r\n\r\nПлощадь перед парламентом наполняется людьми.\r\n\r\nНапогмним,президент сначала принесет присягу в парламенте. Потом будет представлен руководству вооруженных сил и примет участие в церемонии поднятия флага.\r\nВ понедельник в Верховной Раде в 10:00 пройдет торжественное заседание, на котором состоится инаугурация новоизбранного на очередных выборах главы государства Владимира Зеленского.\r\nСогласно ст. 104 Конституции, новоизбранный Президент вступает на пост с момента принесения присяги народу на торжественном заседании парламента.\r\nПосле принесения Зеленским присяги украинскому народу глава Конституционного Суда должен будет объявить, что Президент вступил на свой пост, и вручить ему официальные символы власти.\r\nВ свою очередь председатель Центральной избирательной комиссии вручит Зеленскому удостоверение Президента.\r\nПо завершении торжественного заседания Рады в 11:05 в Мариинском дворце пройдет церемония представления командующих видами Вооруженных сил и принесения присяги военнослужащими верховному главнокомандующему.\r\nПосле этого Президент со своей женой Еленой намерены встречать глав иностранных делегаций.\r\nЗавершится день инаугурации около 17:00 с проведением двусторонних встреч с главами иностранных государств в Администрации Президента.\r\nКак сообщали Українські Новини, силовики перейдут на усиленный режим в понедельник.\r\nТем временем, сегодня Киев масштабно ограничил движение из-за инаугурации Зеленского: список перекрытых улиц.