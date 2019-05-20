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20 мая 2019, понедельник, 09:08 901 Обновляется
Политика 2019-05-20T09:11:00+03:00
Українські Новини
Инаугурация Зеленского. Онлайн трансляция

Инаугурация Зеленского. Онлайн трансляция

Верховная Рада
Верховная Рада

9.07. В мариинском парке уже собрались гости и сторонники Зеленского. Он приглашал желающий рийти на торжественное принятие присяги к сданию Рады

Площадь перед парламентом наполняется людьми.

Напогмним,президент сначала принесет присягу в парламенте. Потом будет представлен руководству вооруженных сил и примет участие в церемонии поднятия флага.

В понедельник в Верховной Раде в 10:00 пройдет торжественное заседание, на котором состоится инаугурация новоизбранного на очередных выборах главы государства Владимира Зеленского.

Согласно ст. 104 Конституции, новоизбранный Президент вступает на пост с момента принесения присяги народу на торжественном заседании парламента.

После принесения Зеленским присяги украинскому народу глава Конституционного Суда должен будет объявить, что Президент вступил на свой пост, и вручить ему официальные символы власти.

В свою очередь председатель Центральной избирательной комиссии вручит Зеленскому удостоверение Президента.

По завершении торжественного заседания Рады в 11:05 в Мариинском дворце пройдет церемония представления командующих видами Вооруженных сил и принесения присяги военнослужащими верховному главнокомандующему.

После этого Президент со своей женой Еленой намерены встречать глав иностранных делегаций.

Завершится день инаугурации около 17:00 с проведением двусторонних встреч с главами иностранных государств в Администрации Президента.

Как сообщали Українські Новини, силовики перейдут на усиленный режим в понедельник.

Тем временем, сегодня Киев масштабно ограничил движение из-за инаугурации Зеленского: список перекрытых улиц.

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