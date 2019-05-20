Инаугурация Зеленского: что происходит у Верховной Рады за несколько часов до церемонии

Приготовления к инаугурации под Верховной Радой. Фото: Информатор

Приготовления к инаугурации под Верховной Радой. Фото: Информатор

Сегодня, 20 мая, в Верховной Раде Украины в 10:00 состоится инаугурация новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского. О том, что происходит в центре Киева за несколько часов до знакового мероприятия, пишет Информатор.

Так, сообщается, что перед зданием уже закончились монтажные работы. Съемочная техника для трансляций уже установлена.

Также завершился монтаж экранов, на которых будут показывать процесс торжественной церемонии. На входах в Мариинский парк устанавливаются рамки-детекоры.

Отмечается, что в правительственный квартал продолжают стягивать полицейских и нацгвардейцев. Все утро специалисты обследовали прилегающую территорию на наличие опасных предметов.

Кроме этого, ровно в 06:00 движение транспорта по Грушевского и прилегающим улицам было перекрыто.

Приготовления к инаугурации под Верховной Радой. Фото: Информатор

Как сообщали Українські Новини, силовики перейдут на усиленный режим в понедельник.

Тем временем, сегодня Киев масштабно ограничил движение из-за инаугурации Зеленского: список перекрытых улиц.