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20 травня 2019, понеділок, 07:52 145
Політика 2019-05-20T08:30:01+03:00
Українські Новини
Сьогодні відбудеться інавгурація Зеленського

Сьогодні відбудеться інавгурація Зеленського

Верховна Рада
Верховна Рада

У понеділок у Верховній Раді о 10:00 відбудеться урочисте засідання, на якому відбудеться інавгурація новообраного на чергових виборах глави держави Володимира Зеленського.

Згідно ст. 104 Конституції новообраний Президент вступає на пост з моменту складення присяги народові на урочистому засіданні парламенту.

Після принесення Зеленським присяги українському народові голова Конституційного Суду повинен буде оголосити, що Президент вступив на свою посаду, і вручити йому офіційні символи влади.

У свою чергу, голова Центральної виборчої комісії вручить Зеленському посвідчення Президента.

По завершенні урочистого засідання Ради об 11:05 у Маріїнському палаці відбудеться церемонія представлення командувачів видами Збройних сил та складення присяги військовослужбовцями верховному головнокомандувачу.

Після цього Президент зі своєю дружиною Оленою мають намір зустрічати глав іноземних делегацій.

Завершиться день інавгурації близько 17:00 з проведенням двосторонніх зустрічей з главами іноземних держав в Адміністрації Президента.

Як повідомляли Українські Новини, силовики перейдуть на посилений режим в понеділок.

Тим часом, сьогодні Київ масштабно обмежив рух через інавгурацію Зеленського: список перекритих вулиць.

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