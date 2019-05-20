Сьогодні відбудеться інавгурація Зеленського

У понеділок у Верховній Раді о 10:00 відбудеться урочисте засідання, на якому відбудеться інавгурація новообраного на чергових виборах глави держави Володимира Зеленського.\r\nЗгідно ст. 104 Конституції новообраний Президент вступає на пост з моменту складення присяги народові на урочистому засіданні парламенту.\r\nПісля принесення Зеленським присяги українському народові голова Конституційного Суду повинен буде оголосити, що Президент вступив на свою посаду, і вручити йому офіційні символи влади.\r\nУ свою чергу, голова Центральної виборчої комісії вручить Зеленському посвідчення Президента.\r\nПо завершенні урочистого засідання Ради об 11:05 у Маріїнському палаці відбудеться церемонія представлення командувачів видами Збройних сил та складення присяги військовослужбовцями верховному головнокомандувачу.\r\nПісля цього Президент зі своєю дружиною Оленою мають намір зустрічати глав іноземних делегацій.\r\nЗавершиться день інавгурації близько 17:00 з проведенням двосторонніх зустрічей з главами іноземних держав в Адміністрації Президента.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, силовики перейдуть на посилений режим в понеділок.\r\nТим часом, сьогодні Київ масштабно обмежив рух через інавгурацію Зеленського: список перекритих вулиць.