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20 мая 2019, понедельник, 11:09 2346
Политика 2019-05-20T11:09:31+03:00
Українські Новини
Зеленский призвал министров освободить свои места

Зеленский призвал министров освободить свои места

Президент Украины Владимир зеленский обратился к Кабинету Министров в ходе инаугурационной речи в Верховной Раде.

Об этом передает корреспондент Українських Новин.

"Я не понимаю наше правительство, которое только разводит руками и говорит: "Мы ничего не сможем сделать". Это неправда. Можете. Вы можете взять лист, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать об Украине", - сказал Зеленский.

Перед этим он зацитировал слова 40-го Президента США Рональда Рейгана о том, что правительство - это и есть проблема.

Министры, присутствовавшие на инаугурации, встретили слова Зеленского улыбками.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский стал 6-м Президентом Украины.

В ходе инавгурационной речи он сделал заявление о розпуске Рады 8 созыва.

Зеленский хочет сегодня назначить главу Администрации Президента.

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