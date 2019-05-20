Зеленский призвал министров освободить свои места

Президент Украины Владимир зеленский обратился к Кабинету Министров в ходе инаугурационной речи в Верховной Раде.

Об этом передает корреспондент Українських Новин.

"Я не понимаю наше правительство, которое только разводит руками и говорит: "Мы ничего не сможем сделать". Это неправда. Можете. Вы можете взять лист, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать об Украине", - сказал Зеленский.

Перед этим он зацитировал слова 40-го Президента США Рональда Рейгана о том, что правительство - это и есть проблема.

Министры, присутствовавшие на инаугурации, встретили слова Зеленского улыбками.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский стал 6-м Президентом Украины.

В ходе инавгурационной речи он сделал заявление о розпуске Рады 8 созыва.

Зеленский хочет сегодня назначить главу Администрации Президента.