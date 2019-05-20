Зеленский призвал министров освободить свои места

Президент Украины Владимир зеленский обратился к Кабинету Министров в ходе инаугурационной речи в Верховной Раде.\r\nОб этом передает корреспондент Українських Новин.\r\n"Я не понимаю наше правительство, которое только разводит руками и говорит: "Мы ничего не сможем сделать". Это неправда. Можете. Вы можете взять лист, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать об Украине", - сказал Зеленский.\r\nПеред этим он зацитировал слова 40-го Президента США Рональда Рейгана о том, что правительство - это и есть проблема.\r\nМинистры, присутствовавшие на инаугурации, встретили слова Зеленского улыбками.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский стал 6-м Президентом Украины.\r\nВ ходе инавгурационной речи он сделал заявление о розпуске Рады 8 созыва.\r\nЗеленский хочет сегодня назначить главу Администрации Президента.