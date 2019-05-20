Зеленский готов предоставить украинское гражданство всем, кто будет работать на благо Украины

Президент Владимир Зеленский готов предоставить украинское гражданство всем кто, будет работать на благо Украины.

Об этом он сказал в ходе инаугурационной речи в Верховной Раде, передают Українськi Новини.

"Я обращаюсь ко всем украинцам в мире, нас 65 миллионов... Тех, кого родила украинская земля, украинцы в Европе и Азии, в Северной и Южной Америке. Я обращаюсь ко всем украинцам на планете: вы нам очень нужны! Всем, кто готов строить новую и успешную страну, я готов с радостью предоставить украинское гражданство", - заявил новый Президент.

Он призвал украинцев сплотиться и вместе работать на благо страны.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский распускает Раду.

Тем временем, Зеленский официально стал Президентом.