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20 мая 2019, понедельник, 10:55 813
Президент 2019-05-20T10:55:14+03:00
Українські Новини
Зеленский готов предоставить украинское гражданство всем, кто будет работать на благо Украины

Зеленский готов предоставить украинское гражданство всем, кто будет работать на благо Украины

Владимир Зеленский. Скриншот: UA:Перший
Владимир Зеленский. Скриншот: UA:Перший

Президент Владимир Зеленский готов предоставить украинское гражданство всем кто, будет работать на благо Украины.

Об этом он сказал в ходе инаугурационной речи в Верховной Раде, передают Українськi Новини.

"Я обращаюсь ко всем украинцам в мире, нас 65 миллионов... Тех, кого родила украинская земля, украинцы в Европе и Азии, в Северной и Южной Америке. Я обращаюсь ко всем украинцам на планете: вы нам очень нужны! Всем, кто готов строить новую и успешную страну, я готов с радостью предоставить украинское гражданство", - заявил новый Президент.

Он призвал украинцев сплотиться и вместе работать на благо страны.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский распускает Раду.

Тем временем, Зеленский официально стал Президентом.

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