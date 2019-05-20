Президент Владимир Зеленский готов предоставить украинское гражданство всем кто, будет работать на благо Украины.\r\nОб этом он сказал в ходе инаугурационной речи в Верховной Раде, передают Українськi Новини.\r\n"Я обращаюсь ко всем украинцам в мире, нас 65 миллионов... Тех, кого родила украинская земля, украинцы в Европе и Азии, в Северной и Южной Америке. Я обращаюсь ко всем украинцам на планете: вы нам очень нужны! Всем, кто готов строить новую и успешную страну, я готов с радостью предоставить украинское гражданство", - заявил новый Президент.\r\nОн призвал украинцев сплотиться и вместе работать на благо страны.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский распускает Раду.\r\nТем временем, Зеленский официально стал Президентом.