Порошенко предоставил украинское гражданство экс-депутату Госдумы РФ

Президент Петр Порошенко предоставил украинское гражданство бывшему депутату Государственной Думы России Илье Пономареву.

Об этом Пономарев сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня действующий Президент Украины - Петр Порошенко в последний рабочий день своей каденции подписал указ о предоставлении мне украинского гражданства согласно государственному интересу", - написал он.

Он также сообщил, что будет использовать новый статус для улучшения благосостояния украинцев.

Кроме того, Пономарев добавил, что уверен в том, что процветание Украины - это ключ к изменениям в России.

Как сообщали Українські Новини, россиянка просит Зеленского предоставить ей гражданство Украины. Ранее Зеленский заявил, что готов предоставлять украинское гражданство всем желающим россиянам.

Порошенко покритиковал Зеленского за намерение выдавать россиянам украинские паспорта, хотя сам заявлял то же самое.

Тем временем Путин упростил получение российского гражданства для некоторых категорий украинцев.