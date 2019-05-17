Порошенко предоставил украинское гражданство экс-депутату Госдумы РФ

Президент Петр Порошенко предоставил украинское гражданство бывшему депутату Государственной Думы России Илье Пономареву.\r\nОб этом Пономарев сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"Сегодня действующий Президент Украины - Петр Порошенко в последний рабочий день своей каденции подписал указ о предоставлении мне украинского гражданства согласно государственному интересу", - написал он.\r\nОн также сообщил, что будет использовать новый статус для улучшения благосостояния украинцев.\r\nКроме того, Пономарев добавил, что уверен в том, что процветание Украины - это ключ к изменениям в России.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, россиянка просит Зеленского предоставить ей гражданство Украины. Ранее Зеленский заявил, что готов предоставлять украинское гражданство всем желающим россиянам.\r\nПорошенко покритиковал Зеленского за намерение выдавать россиянам украинские паспорта, хотя сам заявлял то же самое.\r\nТем временем Путин упростил получение российского гражданства для некоторых категорий украинцев.