Парубий подписал закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного

Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного подписан. Фото: hyser.com.ua

Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного подписан. Фото: hyser.com.ua

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Об этом он сообщил на заседании парламента, передают Українські Новини.

"В ближайшие часы его подпишет, или дни, Президент Украины, он будет опубликован в "Голосе Украины" и станет законом. Так вот, безотлагательно подписываю закон Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, Рада учредила Нацкомиссию по стандартам госязыка, которая будет устанавливать правописание. Также Рада обязала проводить культурно-художественные и зрелищные мероприятия на украинском языке.

Кроме того, появился список депутатов, проголосовавших за языковой закон и против.

Тем временем все проекты постановлений об отмене голосования Рада рассмотрит после майских.