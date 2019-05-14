Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".\r\nОб этом он сообщил на заседании парламента, передают Українські Новини.\r\n"В ближайшие часы его подпишет, или дни, Президент Украины, он будет опубликован в "Голосе Украины" и станет законом. Так вот, безотлагательно подписываю закон Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - сказал он.\r\nКак сообщали Українські Новини, Рада учредила Нацкомиссию по стандартам госязыка, которая будет устанавливать правописание. Также Рада обязала проводить культурно-художественные и зрелищные мероприятия на украинском языке.\r\nКроме того, появился список депутатов, проголосовавших за языковой закон и против.\r\nТем временем все проекты постановлений об отмене голосования Рада рассмотрит после майских.