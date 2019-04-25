Список депутатов, проголосовавших за языковой закон и против

Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" Кількість депутатів - 135

За - 106 Проти - 0 Утрималися - 2 Не голосували - 5 Відсутні - 22

Алєксєєв С.О. За Андрієвський Д.Й. За

Антонищак А.Ф. За Арешонков В.Ю. За

Ар’єв В.І. За Артюшенко І.А. За

Бакуменко О.Б. За Барна О.С. За

Березенко С.І. За Бєлькова О.В. За

Білозір О.В. За Білоцерковець Д.О. За

Богомолець О.В. За Брензович В.І. Відсутній

Бригинець О.М. За Буглак Ю.О. За

Вадатурський А.О. За Валентиров С.В. За

Велікін О.М. За Вінник І.Ю. За

Герасимов А.В. За Голубов Д.І. Відсутній

Гончаренко О.О. Не голосував Горват Р.І. За

Грановський О.М. Не голосував Гринів І.О. За

Гудзенко В.І. За Давиденко В.М. За

Демчак Р.Є. За Денисенко В.І. За

Дехтярчук О.В. За Джемілєв М. . За

Дмитренко О.М. За Довбенко М.В. За

Домбровський О.Г. За Дубневич Б.В. За

Дубневич Я.В. За Євлахов А.С. За

Єфімов М.В. Не голосував Жолобецький О.О. Відсутній

Заболотний Г.М. За Загорій Г.В. За

Заліщук С.П. За Зварич Р.М. Відсутній

Іонова М.М. За Іщейкін К.Є. За

Іщенко В.О. Відсутній Каплін С.М. Відсутній

Карпунцов В.В. За Кіт А.Б. За

Князевич Р.П. За Кобцев М.В. За

Ковальчук Н.В. За Козаченко Л.П. За

Козир Б.Ю. Відсутній Кононенко І.В. За

Корнацький А.О. Не голосував Король В.М. Відсутній

Кудлаєнко С.В. За Кузьменко А.І. За

Куліченко І.І. Відсутній Куніцин С.В. Відсутній

Куренной В.К. За Курило В.С. За

Курячий М.П. Відсутній Кучер М.І. За

Лаврик М.І. За Лесюк Я.В. За

Лещенко С.А. Відсутній Лівік О.П. Відсутній

Лопушанський А.Я. За Лубінець Д.В. Відсутній

Луценко І.С. За Люшняк М.В. За

Макар’ян Д.Б. Утримався Македон Ю.М. За

Мамчур Ю.В. За Матвієнко А.С. За

Матіос М.В. За Матузко О.О. За

Мацола Р.М. За Мельник С.І. За

Мельниченко В.В. За Мельничук І.І. За

Мушак О.П. За Найєм М. . За

Негой Ф.Ф. За Недава О.А. За

Немировський А.В. За Нестеренко В.Г. Відсутній

Новак Н.В. За Онуфрик Б.С. За

Павелко А.В. За Паламарчук М.П. За

Палатний А.Л. За Пинзеник В.М. За

Побер І.М. За Порошенко О.П. За

Продан О.П. За Ревега О.В. За

Рибак І.П. За Ричкова Т.Б. За

Різаненко П.О. За Романюк Р.С. За

Рудик С.Я. За Сабашук П.П. Не голосував

Саврасов М.В. За Севрюков В.В. За

Соловей Ю.І. За Сольвар Р.М. Відсутній

Співаковський О.В. За Спориш І.Д. За

Сугоняко О.Л. Відсутній Суслова І.М. Відсутня

Тіміш Г.І. Утримався Ткачук Г.В. За

Третьяков О.Ю. За Тригубенко С.М. Відсутній

Урбанський О.І. Відсутній Усов К.Г. За

Фролов М.О. За Хлань С.В. За

Чекіта Г.Л. Відсутній Чепинога В.М. Відсутній

Червакова О.В. За Черненко О.М. За

Чубаров Р.А. За Шверк Г.А. За

Шинькович А.В. За Южаніна Н.П. За

Юрик Т.З. За Юринець О.В. За

Юрчишин П.В. За Яніцький В.П. За

Яриніч К.В. За

Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ"

Кількість депутатів - 80

За - 66 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 2 Відсутні - 12

Алексєєв І.С. За Бабенко В.Б. За

Бабій Ю.Ю. За Бендюженко Ф.В. За

Береза Ю.М. За Бойко О.П. За

Бондар М.Л. За Бриченко І.В. Не голосував

Бурбак М.Ю. За Васюник І.В. За

Величкович М.Р. За Висоцький С.В. За

Вознюк Ю.В. За Войцеховська С.М. За

Гаврилюк М.В. За Геращенко А.Ю. Відсутній

Горбунов О.В. За Гузь І.В. За

Данілін В.Ю. За Дейдей Є.С. Відсутній

Дзензерський Д.В. Відсутній Дзюблик П.В. За

Дирів А.Б. За Донець Т.А. Відсутня

Драюк С.Є. За Дроздик О.В. За

Єдаков Я.Ю. За Єленський В.Є. За

Ємець Л.О. За Заставний Р.Й. За

Іванчук А.В. За Кадикало М.О. За

Кацер-Бучковська Н.В. За Кірш О.В. Не голосував

Княжицький М.Л. За Кодола О.М. За

Колганова О.В. За Корчик В.А. За

Котвіцький І.О. Відсутній Кремінь Т.Д. За

Кривенко В.В. За Кривошея Г.Г. За

Кришин О.Ю. Відсутній Ксенжук О.С. За

Лапін І.О. За Левус А.М. За

Ледовських О.В. За Логвинський Г.В. За

Лук’янчук Р.В. За Лунченко В.В. За

Масоріна О.С. За Матейченко К.В. За

Медуниця О.В. За Мепарішвілі Х.Н. За

Пашинський С.В. За Пинзеник П.В. За

Підберезняк В.І. Відсутній Побочіх М.О. За

Поляков М.А. Відсутній Помазанов А.В. За

Присяжнюк О.А. За Река А.О. За

Романовський О.В. Відсутній Романюк В.М. За

Савка І.І. За Савчук Ю.П. Відсутній

Сидорчук В.В. За Соляр В.М. За

Сочка О.О. За Сташук В.Ф. За

Стеценко Д.О. За Сюмар В.П. За

Тетерук А.А. За Тимчук Д.Б. Відсутній

Унгурян П.Я. За Фаєрмарк С.О. Відсутній

Федорук М.Т. За Хміль М.М. За

Чорновол Т.М. За Шкварилюк В.В. За

Позафракційні

Кількість депутатів - 61

За - 37 Проти - 5 Утрималися - 3 Не голосували - 3 Відсутні - 13

Бакулін Є.М. Відсутній Балога В.І. Утримався

Балога І.І. Утримався Балога П.І. Відсутній

Батенко Т.І. За Безбах Я.Я. Утримався

Береза Б.Ю. Відсутній Білецький А.Є. Відсутній

Бойко Ю.А. Проти Бублик Ю.В. За

Веселова Н.В. За Геращенко І.В. За

Герега О.В. Відсутній Головко М.Й. За

Голуб В.В. За Гопко Г.М. За

Денисенко А.П. Відсутній Денисенко А.С. За

Дерев’янко Ю.Б. За Деркач А.Л. Не голосував

Дідич В.В. За Добродомов Д.Є. За

Дубінін О.І. За Дунаєв С.В. Проти

Єднак О.В. За Жеваго К.В. Відсутній

Іллєнко А.Ю. За Іоффе Ю.Я. Проти

Кишкар П.М. За Клюєв С.П. Відсутній

Констанкевич І.М. За Константіновський В.Л. Відсутній

Кривенко В.М. За Кривохатько В.В. Відсутній

Купрій В.М. Відсутній Левченко Ю.В. За

Литвин В.М. Не голосував Льовочкін С.В. Проти

Марченко О.О. За Матвійчук Е.Л. Не голосував

Матківський Б.М. За Мельничук С.П. За

Міщенко С.Г. За Мураєв Є.В. Проти

Мусій О.С. За Ничипоренко В.М. За

Онищенко О.Р. Відсутній Осуховський О.І. За

Парасюк В.З. За Парубій А.В. За

Петренко О.М. За Пташник В.Ю. За

Розенблат Б.С. За Савченко Н.В. За

Сироїд О.І. За Тарута С.О. Відсутній

Тимошенко Ю.В. За Чумак В.В. За

Шевченко В.Л. За Шевченко О.Л. За

Ярош Д.А. За

Фракція Політичної партії "Опозиційний блок"

Кількість депутатів - 38

За - 0 Проти - 31 Утрималися - 0 Не голосували - 3 Відсутні - 4

Балицький Є.В. Проти Бахтеєва Т.Д. Проти

Білий О.П. Проти Вілкул О.Ю. Проти

Воропаєв Ю.М. Проти Гальченко А.В. Проти

Гусак В.Г. Проти Добкін Д.М. Відсутній

Добкін М.М. Проти Долженков О.В. Проти

Звягільський Ю.Л. Відсутній Ківалов С.В. Проти

Кісельов А.М. Проти Козак Т.Р. Проти

Колєсніков Д.В. Проти Королевська Н.Ю. Проти

Ларін С.М. Проти Льовочкіна Ю.В. Проти

Мартовицький А.В. Проти Матвієнков С.А. Проти

Мирний І.М. Проти Мірошниченко Ю.Р. Проти

Мороко Ю.М. Проти Нечаєв О.І. Проти

Німченко В.І. Проти Новинський В.В. Проти

Омельянович Д.С. Не голосував Павленко Ю.О. Не голосував

Павлов К.Ю. Проти Папієв М.М. Проти

Рабінович В.З. Відсутній Сажко С.М. Проти

Скорик М.Л. Проти Солод Ю.В. Не голосував

Шенцев Д.О. Проти Шпенов Д.Ю. Проти

Шурма І.М. Відсутній Шуфрич Н.І. Проти

Фракція Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ"

Кількість депутатів - 25

За - 21 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 0 Відсутні - 4

Бабак А.В. За Березюк О.Р. За

Войціцька В.М. За Данченко О.І. За

Діденко І.А. Відсутній Журжій А.В. За

Зубач Л.Л. За Кіраль С.І. За

Костенко П.П. За Лаврик О.В. За

Маркевич Я.В. За Мірошніченко І.В. Відсутній

Опанасенко О.В. За Острікова Т.Г. За

Пастух Т.Т. За Підлісецький Л.Т. Відсутній

Подоляк І.І. За Романова А.А. За

Семенуха Р.С. За Семенченко С.І. За

Сидорович Р.М. За Сисоєнко І.В. За

Скрипник О.О. Відсутній Соболєв Є.В. За

Сотник О.С. За

Група "Партія "Відродження"

Кількість депутатів - 24

За - 4 Проти - 2 Утрималися - 2 Не голосували - 8 Відсутні - 8

Барвіненко В.Д. Не голосував Біловол О.М. Відсутній

Бобов Г.Б. Не голосував Бондар В.В. За

Гєллєр Є.Б. Відсутній Гуляєв В.О. Проти

Зубик В.В. Відсутній Ільюк А.О. Утримався

Кацуба В.М. Відсутній Кіссе А.І. Проти

Клімов Л.М. Не голосував Кулініч О.І. За

Ланьо М.І. Не голосував Мисик В.Ю. Відсутній

Остапчук В.М. Відсутній Писаренко В.В. Утримався

Пресман О.С. Не голосував Развадовський В.Й. За

Святаш Д.В. Не голосував Хомутиннік В.Ю. Не голосував

Шаповалов Ю.А. За Шипко А.Ф. Відсутній

Шкіря І.М. Не голосував Яценко А.В. Відсутній

Фракція Радикальної партії Олега Ляшка

Кількість депутатів - 21

За - 21 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 0 Відсутні - 0

Амельченко В.В. За Вітко А.Л. За

Вовк В.І. За Галасюк В.В. За

Гулак О.М. За Заружко В.Л. За

Кириченко О.М. За Корчинська О.А. За

Кошелєва А.В. За Купрієнко О.В. За

Ленський О.О. За Лінько Д.В. За

Лозовой А.С. За Ляшко О.В. За

Мосійчук І.В. За Попов І.В. За

Рибалка С.В. За Силантьєв Д.О. За

Скуратовський С.І. За Чижмарь Ю.В. За

Шухевич Ю.Р. За

Фракція політичної партії "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"

Кількість депутатів - 20

За - 16 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 0 Відсутні - 4

Абдуллін О.Р. За Богдан Р.Д. За

Бухарєв В.В. Відсутній Власенко С.В. За

Дубіль В.О. За Євтушок С.М. За

Івченко В.Є. Відсутній Кириленко І.Г. За

Кожем’якін А.А. За Кондратюк О.К. За

Крулько І.І. За Кужель О.В. Відсутня

Луценко І.В. За Немиря Г.М. Відсутній

Одарченко Ю.В. За Рябчин О.М. За

Соболєв С.В. За Тарасюк Б.І. За

Тимошенко Ю.В. За Шкрум А.І. За

Група "Воля народу"

Кількість депутатів - 19

За - 7 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 4 Відсутні - 8

Бандуров В.В. Відсутній Березкін С.С. Відсутній

Богуслаєв В.О. Відсутній Гіршфельд А.М. Відсутній

Довгий О.С. За Івахів С.П. За

Лабазюк С.П. За Мартиняк С.В. За

Микитась М.В. Не голосував Молоток І.Ф. Відсутній

Москаленко Я.М. За Петьовка В.В. Відсутній

Пономарьов О.С. Відсутній Поплавський М.М. За

Рибчинський Є.Ю. За Супруненко О.І. Не голосував

Фельдман О.Б. Відсутній Фурсін І.Г. Не голосував