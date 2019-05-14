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14 травня 2019, вівторок, 13:29 29
Верховна Рада і партії 2019-05-14T14:45:02+03:00
Українські Новини
Парубій підписав закон про забезпечення функціонування української мови як державної

Парубій підписав закон про забезпечення функціонування української мови як державної

Закон про забезпечення функціонування української мови як державної підписаний. Фото: hyser.com.ua
Закон про забезпечення функціонування української мови як державної підписаний. Фото: hyser.com.ua

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Про це він повідомив на засіданні парламенту, передають Українські Новини.

"У найближчі години його підпише, або дні, Президент України, він буде опублікований у "Голосі України" і стане законом. Так ось, невідкладно підписую закон України про забезпечення функціонування української мови як державної", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, Рада заснувала Нацкомісію зі стандартів державної мови, яка буде встановлювати правопис. Також Рада зобов'язала проводити культурно-мистецькі та видовищні заходи українською мовою.

Крім того, з'явився список депутатів, які проголосували за мовний закон і проти.

Тим часом всі проекти постанов про скасування голосування Рада розгляне після травневих.

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