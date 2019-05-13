Епифаний отказался участвовать в записи видеообращения к жителям оккупированных территорий

Предстоятель Православной церкви Украины (в каноническом единстве со Вселенским патрирхатом, ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний не согласился участвовать в видеообращении религиозных лидеров к украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса, с призывом к миру и единению.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила пресс-служба новоизбранного Президента Владимира Зеленского.\r\n"Как нам пояснили, видеообращение было записано с теми, кто согласился", - сообщил представитель пресс-службы.\r\nСамо видеообращение опубликовал Зеленский на своей странице в социальной сети Facebook.\r\nЛидеры религий и религиозных конфессий в Украине призвали украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса, к миру и единению. С таким призывом они обратились в видеообращении.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, 30 апреля Зеленский встретился с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием и обсудил с ним борьбу с коррупцией и бедностью, а также конфликт на Донбассе.\r\nВ этот же день Зеленский провел встречу с Патриархом Филаретом, а также обсудил с предстоятелем Украинской православной церкви (в каноническом единстве с Московский патриархатом), митрополитом Киевским Онуфрием сложившуюся в религиозной сфере в Украине ситуацию.\r\nКроме того, Владимир Зеленский встретился с главой УГКЦ Святославом.\r\nТем временем раввины Зеленскому заявили, что результаты президентских выборов подтвердили отсутствие в Украине антисемитизма.\r\n