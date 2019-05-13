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13 мая 2019, понедельник, 18:21 215
Политика 2019-05-13T18:27:20+03:00
Українські Новини
Епифаний отказался участвовать в записи видеообращения к жителям оккупированных территорий

Епифаний отказался участвовать в записи видеообращения к жителям оккупированных территорий

Предстоятель Православной церкви Украины (в каноническом единстве со Вселенским патрирхатом, ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний не согласился участвовать в видеообращении религиозных лидеров к украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса, с призывом к миру и единению.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба новоизбранного Президента Владимира Зеленского.

"Как нам пояснили, видеообращение было записано с теми, кто согласился", - сообщил представитель пресс-службы.

Само видеообращение опубликовал Зеленский на своей странице в социальной сети Facebook.

Лидеры религий и религиозных конфессий в Украине призвали украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса, к миру и единению. С таким призывом они обратились в видеообращении.

Как сообщали Українські Новини, 30 апреля Зеленский встретился с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием и обсудил с ним борьбу с коррупцией и бедностью, а также конфликт на Донбассе.

В этот же день Зеленский провел встречу с Патриархом Филаретом, а также обсудил с предстоятелем Украинской православной церкви (в каноническом единстве с Московский патриархатом), митрополитом Киевским Онуфрием сложившуюся в религиозной сфере в Украине ситуацию.

Кроме того, Владимир Зеленский встретился с главой УГКЦ Святославом.

Тем временем раввины Зеленскому заявили, что результаты президентских выборов подтвердили отсутствие в Украине антисемитизма.

 

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