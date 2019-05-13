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13 мая 2019, понедельник, 12:06 659 Дополнено
Верховная Рада и партии 2019-05-13T12:07:59+03:00
Українські Новини
Рада назначит дату инаугурации Зеленского до пятницы, - Парубий

Рада назначит дату инаугурации Зеленского до пятницы, - Парубий

Верховная Рада. Фото: сайт Президента Украины
Верховная Рада. Фото: сайт Президента Украины

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что парламент рассмотрит проекты постановления об инаугурации Президента (№10270 и альтернативные) на текущей пленарной неделе (14-17 мая).

Об этом он сообщил в ходе согласительного совета, передают Українські Новини.

"Мы должны рассмотреть постановление о назначении даты инаугурации. По состоянию на сегодня зарегистрировано 5 постановлений. Одно из них отозвано сегодня. И я считаю, что это будет одно из ключевых решений этой недели во время пленарного заседания ВРУ", - сказал Парубий.

При этом спикер не назвал конкретный день, когда Рада будут рассмотрены проекты постановлений, и дату инаугурации, которую он поддерживает.

(дополнено заявлением Андрея Парубия)

Также на текущей пленарной неделе (14-17 мая) Верховная Рада рассмотрит блок вопросов топливно-энергетического комплекса и реформ парламента.

Кроме этого, планируется рассмотрение постановлений об отмене результатов голосования за закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", блок вопросов о местном самоуправлении и об образовании.

Помимо этого, 16 мая планируется рассмотрение ратификаций.

Во время вступительного слова главы парламента депутаты Рады Виталий Куприй и Надежда Савченко (оба -внефракционные) пытались сорвать заседание парламента, требуя неотложно рассмотреть постановления об инаугурации новоизбранного Президента.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский потребовал от Рады назначить инаугурацию на 19 мая. Порошенко ответил Зеленскому, как ему сложно передавать власть.

Тем временем инаугурацию Зеленского предлагают провести два раза: в Раде и на НСК "Олимпийский".

Также депутат Бондарь заявил, что большинство депутатов настаивало на инаугурации Зеленского 28 мая, чтобы он не смог распустить Раду.

Больше новостей о: Инаугурация Андрей Парубий Президент Украины Владимир Зеленский

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