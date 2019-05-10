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10 мая 2019, пятница, 12:06 643
Президент 2019-05-10T12:13:12+03:00
Українські Новини
Информация о возможном участии Трампа в инаугурации закрытая, - штаб Зеленского

Информация о возможном участии Трампа в инаугурации закрытая, - штаб Зеленского

Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump
Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump

Информация о возможном участии Президента США Дональда Трампа, который обсудил обсудил выборы в Украине с Владимиром Путиным, в инаугурации победившего на выборах Президента Владимира Зеленского закрытая.

Об этом Українським Новинам сообщил спикер по политическим вопросам команды Зеленского Дмитрий Разумков.

"Это дипломатический протокол. Даже если были или не были такие разговоры, это закрытая информация. Потом она объявляется по дипканалам", - сказал он.

По его словам, как уже сообщил спецпредставитель США Курт Волкер, представительство США на инаугурации будет на самом высоком уровне.

Как сообщали Українські Новини, Дональд Трамп поздравил Владимира Зеленского с "блестящей кампанией" победой на выборах Президента.

Зеленский требует от Парубия проведения инаугурации 19 мая, чтобы избежать "вакуума власти".

Тем временем депутат Верховной Рады Сергей Каплин предлагает парламенту провести инаугурацию Президента в два этапа: 19 мая в зале заседаний парламента и на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский" 3 июня.

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