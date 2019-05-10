Информация о возможном участии Трампа в инаугурации закрытая, - штаб Зеленского

Информация о возможном участии Президента США Дональда Трампа, который обсудил обсудил выборы в Украине с Владимиром Путиным, в инаугурации победившего на выборах Президента Владимира Зеленского закрытая.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил спикер по политическим вопросам команды Зеленского Дмитрий Разумков.\r\n"Это дипломатический протокол. Даже если были или не были такие разговоры, это закрытая информация. Потом она объявляется по дипканалам", - сказал он.\r\nПо его словам, как уже сообщил спецпредставитель США Курт Волкер, представительство США на инаугурации будет на самом высоком уровне.\r\nКак сообщали Українські Новини, Дональд Трамп поздравил Владимира Зеленского с "блестящей кампанией" победой на выборах Президента.\r\nЗеленский требует от Парубия проведения инаугурации 19 мая, чтобы избежать "вакуума власти".\r\nТем временем депутат Верховной Рады Сергей Каплин предлагает парламенту провести инаугурацию Президента в два этапа: 19 мая в зале заседаний парламента и на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский" 3 июня.