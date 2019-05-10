подписаться на рассылку
26.2 26.55
29.1 29.8
˟
ONLINE
10.05.19 13:00 Пресс-конференция независимого эксперта ООН по вопросам защиты от насилия и дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности Виктора Мадригаль-Борлоза

10 мая 2019, пятница, 11:48 188
Экономика 2019-05-10T11:49:32+03:00
Українські Новини
Переговоры с РФ по локализации нефти из нефтепровода "Дружба" пройдут во вторник

Переговоры с РФ по локализации нефти из нефтепровода "Дружба" пройдут во вторник

Нефть. Фото: fdlx
Нефть. Фото: fdlx

После задержаний в РФ по делу о загрязнении нефти, следующий раунд переговоров с Россией по локализации некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба" пройдет 14 мая в Братиславе (Словакия).

Об этом в социальной сети Facebook написал первый заместитель генерального директора нефтетранспортной компании "Укртранснефть" Андрей Пасишник, передают Українські Новини.

"14 мая в Братиславе пройдет 6 заседание Международной ассоциации транспортировщиков нефти. В рамках этого заседания будет продолжено рассмотрение чрезвычайной ситуации с локализацией некондиционной нефти в нефтепроводе "Дружба", - написал он.

Также Пасишник отметил, что для возобновления транзита нефти в ЕС необходимо освободить хотя бы одну нить "Дружбы" от некондиционной нефти.

В переговорах примут участие ОАО "Транснефть", АО "Транспетрол" (Словацкая Республика) и Группа "МОЛ" (Венгрия).

Как сообщали Українськi Новини, "Укртранснефть" 25 апреля в 21:43 вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь - Броды".

6 мая "Укртранснефть" заявила, что в нефтепровод "Дружба" поступила качественная нефть. Также "Укртранснефть" заявила о завершении встречи операторов магистрального нефтепровода "Дружба", транзит нефти могут возобновить в мае.

30 апреля в переговорах по нефтепроводу "Дружба" в Будапеште от Украины участвовал Пасишник.

Больше новостей о: Нефть Укртранснефть Нефтепровод Дружба локализация

Архив
Новости
Досрочные выборы в Раду выгодны стране, - Коломойский 12:34
Неизвестный сообщил о минировании 5 отелей во Львове 12:30
Сытник отказался от устного допроса и предложил альтернативу 12:16
Сытник не заплатил большую сумму за отдых в заведении в Ровенской области, - Луценко 12:07
Информация о возможном участии Трампа в инаугурации закрытая, - штаб Зеленского 12:06
больше новостей
Атмосферный фронт с ливнями и морозами идет в Украину: синоптик рассказала, когда выглянет солнце 06:00 Карта
В Германии предложили альтернативный план для прекращения войны на Донбассе 09:39
Вакарчук уже сформировал предвыборный штаб и разместился по соседству с Гройсманом, - СМИ 06:11
В Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне: значение праздника и мероприятия в Киеве 05:50
Дождь. Фото: reading
Солнечной и сухой погоды пока ждать не стоит: синоптик дала неутешительный прогноз 06:00 Карта
больше новостей
Министр иностранных дел Канады сравнила Зеленского с Трюдо 12:43
Владимир Зеленский с Иваном Залужным и Зеленчук-Потяк. Фото: Владимир Зеленский/Facebook
Зеленский сфотографировался с ветераном Красной армии и связной УПА 17:34
Апаршин предлагает проверить, куда идут деньги, выделенные на новое вооружение 22:06
День памяти и примирения в Киеве. Фото: Радио Свобода
Фото дня: в Киеве прошел марш памяти павших защитников Украины 22:19
ГБР заподозрило 20 детективов НАБУ в присвоении 38 млн гривен зарплаты 06:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok