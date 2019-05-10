Переговоры с РФ по локализации нефти из нефтепровода "Дружба" пройдут во вторник

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Об этом в социальной сети Facebook написал первый заместитель генерального директора нефтетранспортной компании "Укртранснефть" Андрей Пасишник, передают Українські Новини.

"14 мая в Братиславе пройдет 6 заседание Международной ассоциации транспортировщиков нефти. В рамках этого заседания будет продолжено рассмотрение чрезвычайной ситуации с локализацией некондиционной нефти в нефтепроводе "Дружба", - написал он.

Также Пасишник отметил, что для возобновления транзита нефти в ЕС необходимо освободить хотя бы одну нить "Дружбы" от некондиционной нефти.

В переговорах примут участие ОАО "Транснефть", АО "Транспетрол" (Словацкая Республика) и Группа "МОЛ" (Венгрия).

Как сообщали Українськi Новини, "Укртранснефть" 25 апреля в 21:43 вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь - Броды".

6 мая "Укртранснефть" заявила, что в нефтепровод "Дружба" поступила качественная нефть. Также "Укртранснефть" заявила о завершении встречи операторов магистрального нефтепровода "Дружба", транзит нефти могут возобновить в мае.

30 апреля в переговорах по нефтепроводу "Дружба" в Будапеште от Украины участвовал Пасишник.