Переговоры с РФ по локализации нефти из нефтепровода "Дружба" пройдут во вторник

После задержаний в РФ по делу о загрязнении нефти, следующий раунд переговоров с Россией по локализации некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба" пройдет 14 мая в Братиславе (Словакия).\r\nОб этом в социальной сети Facebook написал первый заместитель генерального директора нефтетранспортной компании "Укртранснефть" Андрей Пасишник, передают Українські Новини.\r\n"14 мая в Братиславе пройдет 6 заседание Международной ассоциации транспортировщиков нефти. В рамках этого заседания будет продолжено рассмотрение чрезвычайной ситуации с локализацией некондиционной нефти в нефтепроводе "Дружба", - написал он.\r\nТакже Пасишник отметил, что для возобновления транзита нефти в ЕС необходимо освободить хотя бы одну нить "Дружбы" от некондиционной нефти.\r\nВ переговорах примут участие ОАО "Транснефть", АО "Транспетрол" (Словацкая Республика) и Группа "МОЛ" (Венгрия).\r\nКак сообщали Українськi Новини, "Укртранснефть" 25 апреля в 21:43 вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь - Броды".\r\n6 мая "Укртранснефть" заявила, что в нефтепровод "Дружба" поступила качественная нефть. Также "Укртранснефть" заявила о завершении встречи операторов магистрального нефтепровода "Дружба", транзит нефти могут возобновить в мае.\r\n30 апреля в переговорах по нефтепроводу "Дружба" в Будапеште от Украины участвовал Пасишник.