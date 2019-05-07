За второй тур выборов Президента членам ЦИК заплатили до четверти миллиона

Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК), которые организовали и провели 21 апреля второй тур выборов Президента, заработали за апрель от 210,6 тыс. гривен до 248 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата ЦИКа на запрос Українських Новин.

Председатель Центризбиркома Татьяна Слипачук заработала 222 тыс. гривен, из которых должностной оклад и надбавка за интенсивность труда составили по 52,9 тыс. гривен, персональная надбавка - 37 тыс. гривен, а премия - 79,3 тыс. гривен.

В то же время ее заместители Евгений Радченко и Олег Конопольский получили в апреле зарплату выше - по 232 тыс. гривен.

В свою очередь секретарь комиссии Наталья Бернацкая заработала 212 тыс. гривен.

Среди остальных 12 членов ЦИКа зарплата ниже, чем у руководства в апреле была только у трех (по 210,6 тыс. гривен), а у шести - выше (от 233 тыс. до 248 тыс. гривен).

Как сообщали Українськi Новини, 30 апреля ЦИК объявил победителя выборов Президента Украины. Владимир Зеленский получил рекордный процент голосов.

Инаугурация Зеленского должна состояться не позднее 2 июня. Точная дата инаугурации Зеленского может быть назначена не ранее первой очередной пленарной недели в Верховной Раде.

Зеленский настаивает на проведении инаугурации 19 мая для избежания "вакуума власти". Однако депутаты хотят оттянуть инаугурацию Зеленского до 28 мая, чтобы он не мог распустить парламент.