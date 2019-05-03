Геращенко прогнозирует назначение даты инаугурации на первой пленарной неделе

Представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях (Украина, Россия, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе), уполномоченный Президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко прогнозирует назначение Верховной Радой даты инаугурации Президента на следующей пленарной неделе 14-17 мая.

Об этом она сообщила в пятницу в интервью телеканалу "Прямой", передают Українські Новини.

"Я убеждена, что на первой пленарной неделе, которая начнется с 14 мая, будет принято постановление о дате инаугурации", - сказала она.

Геращенко подчеркнула, что парламент не намерен нарушать закон и оперативно примет постановление.

Как сообщали Українські Новини, депутат Сергей Мищенко предлагает парламенту провести инаугурацию Президента 19 мая.

Ранее в КС рассказали, возможен ли срыв инаугурации Зеленского.

Также в СМИ появилась информация, что Банковая хочет отправить в отставку главу КС для срыва инаугурации Зеленского.