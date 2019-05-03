На Киев надвигаются грозы и ливни

Вечером, 3 мая, в Киеве ожидается ухудшение погоды, в столицу надвигаются грозы и ливни.\r\nОб этом написала на своей странице в социальной сети Facebook синоптик Наталья Диденко.\r\n"Киевляне! Готовьтесь. На столицу идут грозы и ливни! Прикройте, что не должно намокнуть, расскажите тому, кто не знает, как надо прятаться от грозы. Ждем дождь с грозой. Уже вот-вот", - написала она.\r\nНа Киев надвигаются грозы. Карта: faceboоk.com\/tala.didenko\r\nКак сообщали Українські Новини, в Украину идут атмосферные фронты и похолодание: синоптик дала прогноз на выходные.\r\n4 мая в Киеве облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь, днем с грозой, ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +18…+20 градусов.\r\nВ начале мая, после того как в последний апрельский день по улицам Мелитополя рядом с людьми пронесся мощный смерч, в поле села Злынка Кировоградской области также зафиксировали на видео очень сильный смерч.\r\nТем временем на Волыни открылся масштабный фестиваль тюльпанов с сотнями сортов цветка.