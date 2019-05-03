На Киев надвигаются грозы и ливни

Вечером, 3 мая, в Киеве ожидается ухудшение погоды, в столицу надвигаются грозы и ливни.

Об этом написала на своей странице в социальной сети Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Киевляне! Готовьтесь. На столицу идут грозы и ливни! Прикройте, что не должно намокнуть, расскажите тому, кто не знает, как надо прятаться от грозы. Ждем дождь с грозой. Уже вот-вот", - написала она.

На Киев надвигаются грозы. Карта: faceboоk.com/tala.didenko

Как сообщали Українські Новини, в Украину идут атмосферные фронты и похолодание: синоптик дала прогноз на выходные.

4 мая в Киеве облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь, днем с грозой, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +18…+20 градусов.

В начале мая, после того как в последний апрельский день по улицам Мелитополя рядом с людьми пронесся мощный смерч, в поле села Злынка Кировоградской области также зафиксировали на видео очень сильный смерч.

Тем временем на Волыни открылся масштабный фестиваль тюльпанов с сотнями сортов цветка.