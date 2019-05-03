Грозы, шквалы и проливные дожди: на выходных погода в Украине испортится

4 мая в Киеве облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь, днем с грозой, ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +18…+20 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины облачно, дождь, местами с грозами, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +14…+20 градусов.\r\nВ Карпатах дожди, температура ночью +2…+7 градусов, днем +8…+13 градусов.\r\nВ Моршине дожди, температура ночью +6…+8 градусов, днем +14…+16 градусов.\r\nВ Трускавце дожди, температура ночью +6…+8 градусов, днем +14…+16 градусов.\r\nВ Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +7…+9 градусов, днем +14…+16 градусов.\r\nНа севере Украины облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 7-12 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +15…+21 градус.\r\nВ центре Украины облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 7-12 м\/с, днем кое-где шквалы 15-20 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +16…+23 градуса.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-западный, 7-12 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +5…+12 градусов, днем +17…+23 градуса.\r\nНа юге Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 7-12 м\/с, днем кое-где шквалы 15-20 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +17…+24 градуса.\r\nВ Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +17…+22 градуса.\r\nВ Ялте без осадков.\r\nТемпература ночью +7…+9 градусов, днем +18…+20 градусов.\r\nКак сообщали Українські Новини, после выходных в Украине пройдут дожди, ожидаются заморозки и порывы ветра.\r\nВ Украину идут атмосферные фронты и похолодание: синоптик дала прогноз на выходные.