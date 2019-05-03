Грозы, шквалы и проливные дожди: на выходных погода в Украине испортится

Новый начальник полиции Одессы Бех указал в декларации 435 тыс. гривен зарплаты, две квартиры и машины 21:40

Россия отказалась выдать Украине подозреваемых в причастности к трагедии в Одессе 2 мая 2014 12:20

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Из общего с Россией у нас осталась только государственная граница, - Зеленский 14:29