подписаться на рассылку
26.35 26.8
29.3 30
˟
03 мая 2019, пятница, 14:20 1589
Жизнь 2019-05-03T14:20:59+03:00
Українські Новини
Грозы, шквалы и проливные дожди: на выходных погода в Украине испортится

Грозы, шквалы и проливные дожди: на выходных погода в Украине испортится

Погода. Фото: reading
Погода. Фото: reading

4 мая в Киеве облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь, днем с грозой, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +18…+20 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, дождь, местами с грозами, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +14…+20 градусов.

В Карпатах дожди, температура ночью +2…+7 градусов, днем +8…+13 градусов.

В Моршине дожди, температура ночью +6…+8 градусов, днем +14…+16 градусов.

В Трускавце дожди, температура ночью +6…+8 градусов, днем +14…+16 градусов.

В Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +7…+9 градусов, днем +14…+16 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +15…+21 градус.

В центре Украины облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем кое-где шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +16…+23 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +5…+12 градусов, днем +17…+23 градуса.

На юге Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем кое-где шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +17…+24 градуса.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +17…+22 градуса.

В Ялте без осадков.

Температура ночью +7…+9 градусов, днем +18…+20 градусов.

Как сообщали Українські Новини, после выходных в Украине пройдут дожди, ожидаются заморозки и порывы ветра.

В Украину идут атмосферные фронты и похолодание: синоптик дала прогноз на выходные.

Больше новостей о: Гроза Прогноз погоды Шквальный ветер погода в Киеве погода в Украине Погода на выходные

Архив
Новости
Порошенко не успел истратить 1 млрд гривен из бюджета на молодежь, поскольку не придумал как 14:56 Документ
Прокурор Крыма Мамедов задекларировал ружье Antonio Zoli и часы Rolex, Patek Philippe и Breguet 14:55
Прокурор Луганской области получил 1,7 миллиона доходов и разовую помощь в полторы тысячи гривен 14:53
Финансисты и химики в цене: В марте средняя зарплата в Украине резко возросла 14:50
Ярослав Дубневич. Фото: ipress.ua
Не коррупционер: суд обязал агента НАБУ Шевченко опровергнуть свои слова о депутате Дубневиче 14:29
больше новостей
В Украину идут атмосферные фронты и похолодание: синоптик дала прогноз на выходные 06:00 Карта
Грозы и ветер: перед выходными Украину продолжит заливать дождями 13:22
В Украине меняется методика формирования платежек за тепло и воду 07:00
Магнитные бури в мае: самые опасные дни и как сохранить хорошее самочувствие 07:30 Инфографика
Трагедия 2 мая в Одессе. Скриншот видео youtube.cоm/news
Пять лет после трагедии 2 мая в Одессе: ООН представит результаты мониторинга 08:39
больше новостей
Новый начальник полиции Одессы Бех указал в декларации 435 тыс. гривен зарплаты, две квартиры и машины 21:40
Россия отказалась выдать Украине подозреваемых в причастности к трагедии в Одессе 2 мая 2014 12:20
В Украине меняется методика формирования платежек за тепло и воду 07:00
Из общего с Россией у нас осталась только государственная граница, - Зеленский 14:29
Трагедия 2 мая в Одессе. Скриншот видео youtube.cоm/news
Пять лет после трагедии 2 мая в Одессе: ООН представит результаты мониторинга 08:39
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok