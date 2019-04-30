Видео дня: по улицам Мелитополя рядом с людьми пронесся мощный смерч

Сегодня в Украине бушует непогода, вследствие которой в Мелитополе Запорожской области пронесся мощный смерч прямо по асфальту.

Соответствующее видео опубликовала страница mlt_info в Instagram.

(Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений MLT_INFO (@mlt_info) 29 Кві 2019 р. о 11:47 PDT

Согласно сообщению, природное явление прошло по Северному переезду города.

Смерч двигался довольно быстро, снося все на своем пути. В начале видео он несется посреди асфальтированной дороги, в конце - сворачивает на обочину в сторону деревьев.

О пострадавших вследствие инцидента не сообщается.

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