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30 апреля 2019, вторник, 19:30 217
Происшествия 2019-04-30T19:31:45+03:00
Українські Новини
Видео дня: по улицам Мелитополя рядом с людьми пронесся мощный смерч

Видео дня: по улицам Мелитополя рядом с людьми пронесся мощный смерч

Сегодня в Украине бушует непогода, вследствие которой в Мелитополе Запорожской области пронесся мощный смерч прямо по асфальту.

Соответствующее видео опубликовала страница mlt_info в Instagram.

(Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!)

 
 
 
 
 
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Допис, поширений MLT_INFO (@mlt_info)

Согласно сообщению, природное явление прошло по Северному переезду города.

Смерч двигался довольно быстро, снося все на своем пути. В начале видео он несется посреди асфальтированной дороги, в конце - сворачивает на обочину в сторону деревьев.

О пострадавших вследствие инцидента не сообщается. 

Как сообщали Українські Новини, появился прогноз погоды на первый майский день: похолодает до +2 и прольются мощные ливни.

Также украинцев предупредили о сильных дождях и грозах.

 

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