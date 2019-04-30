Видео дня: по улицам Мелитополя рядом с людьми пронесся мощный смерч

Сегодня в Украине бушует непогода, вследствие которой в Мелитополе Запорожской области пронесся мощный смерч прямо по асфальту.\r\nСоответствующее видео опубликовала страница mlt_info в Instagram.\r\n(Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!)\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nПереглянути цей допис в Instagram\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nДопис, поширений MLT_INFO (@mlt_info) 29 Кві 2019 р. о 11:47 PDT\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСогласно сообщению, природное явление прошло по Северному переезду города.\r\nСмерч двигался довольно быстро, снося все на своем пути. В начале видео он несется посреди асфальтированной дороги, в конце - сворачивает на обочину в сторону деревьев.\r\nО пострадавших вследствие инцидента не сообщается. \r\nКак сообщали Українські Новини, появился прогноз погоды на первый майский день: похолодает до +2 и прольются мощные ливни.\r\nТакже украинцев предупредили о сильных дождях и грозах.\r\n