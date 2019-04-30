Несмотря на пасмурную дождливую погоду сотни людей посетили отрытие фестиваля "Волынская Голландия", который проходит вблизи поселка Голобы Ковельского района Волынской области с 30 апреля по 2 мая, сообщает "ВолыньPost".\r\n\r\nНа фестиваль люди приехали целыми семьями, гуляя и фотографируясь среди сотен сортов тюльпанов.\r\nВ этом году организаторы фестиваля открыли торговую зону фудкортов и приготовили для гостей тематические фотозоны.\r\n\r\nНа территории фестиваля действуют развлечения для детей - гончарный круг, посадки цветов, раскраски и многое другое.\r\n\r\nОрганизаторы мероприятия в соцсетях предупредили посетителей о дресс-код - резиновые сапоги, зонтики и дождевики.\r\nТюльпаны. Фото: "ВолыньPost"\r\nКак сообщали Українські Новини, в 2018 году в Нидерландах расцвело 7 миллионов тюльпанов, а на Буковине цвело огромное тюльпанное поле.\r\nКроме того, в Карпатах в феврале зацвели крокусы.