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  • Фото дня: Масштабный фестиваль тюльпанов с сотнями сортов цветка открылся на Волыни
30 апреля 2019, вторник, 17:52 578
Жизнь 2019-05-01T00:30:04+03:00
Українські Новини
Фото дня: Масштабный фестиваль тюльпанов с сотнями сортов цветка открылся на Волыни

Фото дня: Масштабный фестиваль тюльпанов с сотнями сортов цветка открылся на Волыни

Тюльпаны. Фото:
Тюльпаны. Фото: "ВолыньPost"

Несмотря на пасмурную дождливую погоду сотни людей посетили отрытие фестиваля "Волынская Голландия", который проходит вблизи поселка Голобы Ковельского района Волынской области с 30 апреля по 2 мая, сообщает "ВолыньPost".

На фестиваль люди приехали целыми семьями, гуляя и фотографируясь среди сотен сортов тюльпанов.

В этом году организаторы фестиваля открыли торговую зону фудкортов и приготовили для гостей тематические фотозоны.

На территории фестиваля действуют развлечения для детей - гончарный круг, посадки цветов, раскраски и многое другое.

Организаторы мероприятия в соцсетях предупредили посетителей о дресс-код - резиновые сапоги, зонтики и дождевики.

Тюльпаны. Фото: Тюльпаны. Фото: "ВолыньPost"

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году в Нидерландах расцвело 7 миллионов тюльпанов, а на Буковине цвело огромное тюльпанное поле.

Кроме того, в Карпатах в феврале зацвели крокусы.

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