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03 травня 2019, пʼятниця, 17:46 11 Карта
Життя 2019-05-03T17:58:31+03:00
Українські Новини
На Київ насуваються грози і зливи

На Київ насуваються грози і зливи

Гроза
Гроза

Ввечері, 3 травня, в Києві очікується погіршення погоди, на столицю насуваються грози та зливи.

Про це написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook синоптик Наталка Діденко.

"Кияни! Готуйтеся. На столицю йдуть грози та зливи! Прикрийте, що не повинно намокнути, розкажіть тому, хто не знає, як треба ховатися від грози. Чекаємо на дощ з грозою. Вже ось-ось", - написала вона.

На Київ насувається грози. Карта: faceboоk.com/tala.didenkoНа Київ насуваються грози. Карта: faceboоk.com/tala.didenko

Як повідомляли Українські Новини, на Україну йдуть атмосферні фронти і похолодання: синоптик дала прогноз на вихідні.

4 травня у Києві хмарно з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ, вдень з грозою, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 градусів, вдень +18...+20 градусів.

На початку травня, після того як в останній квітневий день по вулицях Мелітополя поруч з людьми пронісся потужний смерч у полі села Злинка Кіровоградської області також зафіксували на відео дуже сильний смерч.

Тим часом на Волині відкрився масштабний фестиваль тюльпанів з сотнями сортів квітки.

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