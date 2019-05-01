Мощный смерч в поле под Кропивницким зафиксировали на видео

После того как в последний апрельский день по улицам Мелитополя рядом с людьми пронесся мощный смерч, в поле села Злынка Кировоградской области также зафиксировали на видео очень сильный смерч.\r\nМестные жители опубликовали 6-минутный ролик с природным явлением на канале в YouTube.\r\n\r\nНа видео видно, что смерч поднимается очень высоко и охватывает большую террриторию, кружа по полю.\r\nО пострадавших от смерча не сообщается.\r\nКак сообщали Українські Новини, после выходных в Украине пройдут дожди, ожидаются заморозки и порывы ветра.\r\nТакже ГосЧС предупредила о серьезном ухудшении погодных условий по всей Украине.