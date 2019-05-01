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01 мая 2019, среда, 23:55 360
Жизнь 2019-05-01T23:56:19+03:00
Українські Новини
Мощный смерч в поле под Кропивницким зафиксировали на видео

Мощный смерч в поле под Кропивницким зафиксировали на видео

После того как в последний апрельский день по улицам Мелитополя рядом с людьми пронесся мощный смерч, в поле села Злынка Кировоградской области также зафиксировали на видео очень сильный смерч.

Местные жители опубликовали 6-минутный ролик с природным явлением на канале в YouTube.

На видео видно, что смерч поднимается очень высоко и охватывает большую террриторию, кружа по полю.

О пострадавших от смерча не сообщается.

Как сообщали Українські Новини, после выходных в Украине пройдут дожди, ожидаются заморозки и порывы ветра.

Также ГосЧС предупредила о серьезном ухудшении погодных условий по всей Украине.

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