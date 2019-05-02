В Украину идут атмосферные фронты и похолодание: синоптик дала прогноз на выходные

Циклон Valentin в четверг, 2 мая, покинет территорию Украины. Однако его атмосферные фронты все еще будут задевать территорию страны. \r\nОб этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.\r\nПо ее словам, 2 мая сильные осадки в Украине прекратятся, дожди будут периодическими, небольшими, максимум умеренными.\r\nЗападный ветер ожидается порывистым, до сильного.\r\nТемпература воздуха постепенно начнет повышаться.\r\nВ течение дня в большинстве областей Украины ожидается + 13 + 19 градусов.\r\nВ Киеве 2 мая дожди также ослабеют и прекратятся. Ближайшая ночь будет холодной, +5, +6 градусов, днем потеплеет до +14 градусов, а если выглянет солнышко - и выше.\r\n"В дальнейшем влажная погода все же будет доминировать, дожди периодически выпадать", - предупредила синоптик.\r\n"Теплее будет на Юге и Востоке, а вот на Западе и Севере Украины уже с 5-6 мая снова похолодает", - сообщила Диденко.\r\n\r\nКарты: Наталья Диденко\/Facebook\r\nКак сообщали Українські Новини, ГосЧС предупредила о серьезном ухудшении погодных условий по всей Украине.\r\nво вторник всю Украину накрыли холодные дожди и грозы.\r\nРанее украинцев также предупреждали о сильных дождях и грозах.