В Украину идут атмосферные фронты и похолодание: синоптик дала прогноз на выходные

Циклон Valentin в четверг, 2 мая, покинет территорию Украины. Однако его атмосферные фронты все еще будут задевать территорию страны.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, 2 мая сильные осадки в Украине прекратятся, дожди будут периодическими, небольшими, максимум умеренными.

Западный ветер ожидается порывистым, до сильного.

Температура воздуха постепенно начнет повышаться.

В течение дня в большинстве областей Украины ожидается + 13 + 19 градусов.

В Киеве 2 мая дожди также ослабеют и прекратятся. Ближайшая ночь будет холодной, +5, +6 градусов, днем ​​потеплеет до +14 градусов, а если выглянет солнышко - и выше.

"В дальнейшем влажная погода все же будет доминировать, дожди периодически выпадать", - предупредила синоптик.

"Теплее будет на Юге и Востоке, а вот на Западе и Севере Украины уже с 5-6 мая снова похолодает", - сообщила Диденко.

Карты: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, ГосЧС предупредила о серьезном ухудшении погодных условий по всей Украине.

во вторник всю Украину накрыли холодные дожди и грозы.

Ранее украинцев также предупреждали о сильных дождях и грозах.