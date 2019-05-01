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01 травня 2019, середа, 14:13 25
Політика 2019-05-01T16:45:02+03:00
Українські Новини
В Росії почали роботу центри видачі паспортів жителям ОРДЛО

В Росії почали роботу центри видачі паспортів жителям ОРДЛО

Український і російський паспорти. Фото: ИТАР-ТАСС
Український і російський паспорти. Фото: ИТАР-ТАСС

У Ростовській області Росії в тестовому режимі почали роботу центри видачі паспортів жителям тимчасово непідконтрольних територій Луганської та Донецької областей.

Про це сказано в повідомленні російського інформагентства ТАСС, передають Українські Новини.

"Відділення з питань міграції відділу МВС Росії по Некліновському району, де громадяни Донецької народної республіки (ДНР) зможуть отримати російські паспорти, запрацювало у вівторок у Ростовській області в тестовому режимі... 29 квітня пункт прийому документів та видачі паспортів для жителів Луганської народної республіки відкрився в Новошахтинську", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, за необхідності МВС Росії готове розглядати можливість відкриття нових пунктів прийому.

Як повідомляли Українські Новини, Україна закликала світ посилити санкції проти РФ за видачу російських паспортів жителям ОРДЛО.

Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй 25 квітня провіела засідання щодо рішення Росії про спрощення видачі російських паспортів для жителів окупованого Донбасу.

П'ять країн Європейського Союзу в Радбезі ООН (Бельгія, Франція, Німеччина, Польща і Великобританія), до яких приєдналися колишні члени Радбезу (Італія, Нідерланди і Швеція), очікують, що Росія утримається від дій, що загрожують "мінським домовленостями".

У свою чергу Росія на засіданні заявила, що не вважає спрощення видачі паспортів РФ для жителів окупованого Донбасу порушенням "мінських домовленостей".

24 квітня Президент Росії Володимир Путін спростив отримання російського громадянства для жителів окупованих територій Донбасу.

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