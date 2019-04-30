Соперничество в прошлом: Порошенко договорился с Зеленским об официальной встрече

Президент Петр Порошенко договорился с новоизбранным Президентом Владимиром Зеленским обсудить усиление санкций против России в ближайшее время

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Владимир Зеленский и я во время телефонного разговора договорились встретиться в ближайшее время. Соперничество на выборах осталось в прошлом. Мы не должны дать Путину ни одного шанса воспользоваться переходным периодом в Украине, нашим демократическим процессом передачи власти. Рассчитываю, такая позиция найдет поддержку и у избранного Президента", - сказано в сообщении Президента.

Порошенко отметил необходимость продемонстрировать всем партнерам Украины единую позицию во время раздачи российских паспортов на оккупированных территориях.

"Российская Федерация заслуживает существенного ужесточения санкций против нее. Этот вопрос будет главным, чему я посвящу последние недели своих президентских полномочий. Но продолжить и завершить решение этой проблемы - это уже ответственность нового Президента. Поэтому считаю, что мы должны скоординировать наши усилия", - заявил Порошенко.

Он также заявил, что таким образом Президент России Владимир Путин готовит новую военную агрессию под предлогом якобы защиты прав граждан России.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский ответил Путину на упрощение выдачи паспортов РФ жителям Донбасса. Порошенко покритиковал Зеленского за намерение выдавать россиянам украинские паспорта, хотя сам заявлял то же самое.

Тем временем Украина призвала мир усилить санкции против РФ за выдачу российских паспортов жителям ОРДЛО.

Россия заявила, что не считает упрощение выдачи паспортов РФ для жителей оккупированного Донбасса нарушением "минских договоренностей".