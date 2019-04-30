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30 апреля 2019, вторник, 18:44 918
Президент 2019-04-30T18:45:30+03:00
Українські Новини
Зеленский объявил конкурс на спикера Президента и назвал условия для кандидатов

Зеленский объявил конкурс на спикера Президента и назвал условия для кандидатов

Новоизбранный Президент Владимир Зеленский объявил конкурс на спикера Президента.

Об этом он сказал в своем видеообращении на странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

Отметив, что Центральная избирательная комиссия во вторник официально огласила результаты выборов Президента, Зеленский поблагодарил украинцев за его поддержку.

Он также отметил, что в объявлении ЦИКом именно во вторник результатов выборов Президента есть символизм - 230 лет назад (30 апреля 1789 года) состоялась инаугурация первого Президента США Джорджа Вашингтона.

Зеленский сказал, что пока не сравнивает себя с этим великим политическим деятелем, но процитировал его: "Трудись, чтобы в твоей душе не погасли те крохотные искры небесного огня, что зовутся совестью".

Он заверил, что это он обещает.

"Обещаю трудиться и не подвести", - сказал он.

Зеленский добавил, что если кому-то не понравилось его видео, то он объявляет конкурс на спикера Президента.

Условия для участия в конкурсе: знание минимум трех языков, украинский и английский обязателен, иметь опыт работы в сфере журналистики или в публичной сфере, готовность работать в режиме 24/7 (круглосуточно).

Все желающие участвовать в конкурсе должны направить свое резюме на электронную почту: hr@ze2019.com.

Как сообщали Українські Новини, официально результаты выборов будут считаться объявленными, когда будут опубликованы в официальных парламентской и правительственной газетах "Голос України" и "Урядовий кур’єр".

В КС рассказали, возможен ли срыв инаугурации Зеленского.

Тем временем Зеленский может поселиться на Банковой, но не сможет отказаться от охраны: что измениться после инаугурации.

Также Зеленский ответил Путину, что он не Бог, но готов встречаться в "нормандском формате".

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