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29 апреля 2019, понедельник, 12:50 637
Внешняя политика 2019-04-29T14:15:02+03:00
Українські Новини
У Путина заявили, что приняли во внимание заявление Зеленского о выдаче паспортов

У Путина заявили, что приняли во внимание заявление Зеленского о выдаче паспортов

Заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского, прокомментировавшего тему выдачи российских паспортов гражданам Украины, принято во внимание в Кремле.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. пишет ТАСС.

"Действительно, идет обмен заявлениями. Мы все тщательно фиксируем, принимаем во внимание", - сказал представитель Кремля, комментируя соответствующее заявление Зеленского.

Песков напомнил, что президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине 27 апреля "достаточно четко изложил свой подход к основам диалога" с украинской стороной.

Как сообщали Українськi Новини, США назвали абсурдным указ Путина об упрощении выдачи паспортов РФ в "ЛДНР". Также специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает решение России об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса нарушением "минских договоренностей".

Путин удивился "негативу" из-за выдачи паспортов РФ и вспомнил про Венгрию и Польшу. Также Россия не считает нарушением "минских договоренностей"упрощение выдачи паспортов РФ на Донбассе.

Больше новостей о: Кремль Украино-российские отношения Дмитрий Песков Владимир Зеленский Владимир Путин Выдача паспортов

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