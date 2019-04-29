Порошенко не оцінив ідею Зеленського видавати росіянам українське громадянство

Чинний Президент Петро Порошенко не згоден з ідеєю майбутнього Президента Володимира Зеленського видавати паспорти України росіянам. На його думку, отримати українське громадянство захочуть занадто багато громадян РФ.

Про це Порошенко заявив під час виступу в Українському католицькому університеті у Львові.

"Ми ніколи більше не повернемося до Росії. І ми не будемо сприймати, що хтось зараз буде росіянам давати українське громадянство. Тому що вони його приймуть всі 140 мільйонів, у нас краще. Але ми нікому не дамо загубити Україну, бо українське громадянство це висока честь. І ми нікому не дамо можливості, щоб нас купили за газ. Тому що головне, що вони зараз намагаються запропонувати - що в Україні буде дешевший газ", - заявив Порошенко.

Як повідомляли Українські Новини, у Путіна заявили, що звернули увагу на заяву Зеленського про видачу паспортів.

Раніше Путін здивувався "негативу" через видачу паспортів РФ і згадав про Угорщину і Польщу. Росія не вважає порушенням "мінських домовленостей" спрощення видачі паспортів РФ на Донбасі.