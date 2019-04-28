На Пасхальные богослужения в Украине пришло на 2,5 млн больше людей, чем в России

Национальная полиция заявила, что в целом по стране участие в массовых мероприятиях по случаю празднования Пасхи приняли около 7 млн граждан.\r\nОб этом говорится в сообщении Национальной полиции, передают Українськi Новини.\r\nСогласно ему, безопасность граждан обеспечивали более 20 тыс. полицейских.\r\nПри этом ночные и утренние богослужения в Украине прошли спокойно.\r\nОтмечается, что самые многочисленные мероприятия и богослужения состоялись во Львовской области, Днепропетровской и в Черновицкой областях.\r\nКроме того, порядок в населенных пунктах охраняли почти 6 тыс. полицейских, а для улучшения контроля безопасности дорожного движения во время празднования были привлечены более 1,5 тыс. автопатрулей.\r\nВ то же время на дежурство заступили дополнительные взрывотехнические группы и кинологи, которые обследовали культовые сооружения и реагировали на сообщения о заминировании.\r\nТак, 28 апреля в Харьковской области в полицию позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что он оставил гранату в церкви, когда святил кулич.\r\nПо данному факту проводится проверка.\r\nПри этом российские правоохранительные органы сообщили, что в РФ в праздновании Пасхи приняли участие 4,3 млн верующих.\r\n"В ночь на 28 апреля свыше 4,3 млн человек приняли участие в праздновании Пасхи более чем в 7,4 тыс. населенных пунктах по всей России. В православных церквях, храмах и монастырях состоялось около 12 тыс. торжественных богослужений, литургий и крестных ходов", — сообщила "ТАСС" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.\r\nКак сообщали Українськi Новини, пограничники не пустили в Украину 32 россиян перед Пасхой.\r\n27 апреля, накануне Пасхи, в Киев прибыл благодатный огонь из Храма Гроба Господнего Иерусалима. \r\nРанее Українські Новини писали о графике проведения обрядов в церквях и соборах Киева, а также куда пойти на пасхальные праздники в Киеве и как раскрасить писанки и крапанки.