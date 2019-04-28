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28 апреля 2019, воскресенье, 14:57 1126
Политика 2019-04-28T14:57:48+03:00
Українські Новини
На Пасхальные богослужения в Украине пришло на 2,5 млн больше людей, чем в России

На Пасхальные богослужения в Украине пришло на 2,5 млн больше людей, чем в России

Пасхальная корзина
Пасхальная корзина

Национальная полиция заявила, что в целом по стране участие в массовых мероприятиях по случаю празднования Пасхи приняли около 7 млн граждан.

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции, передают Українськi Новини.

Согласно ему, безопасность граждан обеспечивали более 20 тыс. полицейских.

При этом ночные и утренние богослужения в Украине прошли спокойно.

Отмечается, что самые многочисленные мероприятия и богослужения состоялись во Львовской области, Днепропетровской и в Черновицкой областях.

Кроме того, порядок в населенных пунктах охраняли почти 6 тыс. полицейских, а для улучшения контроля безопасности дорожного движения во время празднования были привлечены более 1,5 тыс. автопатрулей.

В то же время на дежурство заступили дополнительные взрывотехнические группы и кинологи, которые обследовали культовые сооружения и реагировали на сообщения о заминировании.

Так, 28 апреля в Харьковской области в полицию позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что он оставил гранату в церкви, когда святил кулич.

По данному факту проводится проверка.

При этом российские правоохранительные органы сообщили, что в РФ в праздновании Пасхи приняли участие 4,3 млн верующих.

"В ночь на 28 апреля свыше 4,3 млн человек приняли участие в праздновании Пасхи более чем в 7,4 тыс. населенных пунктах по всей России. В православных церквях, храмах и монастырях состоялось около 12 тыс. торжественных богослужений, литургий и крестных ходов", — сообщила "ТАСС" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Как сообщали Українськi Новини, пограничники не пустили в Украину 32 россиян перед Пасхой.

27 апреля, накануне Пасхи, в Киев прибыл благодатный огонь из Храма Гроба Господнего Иерусалима. 

Ранее Українські Новини писали о графике проведения обрядов в церквях и соборах Киева, а также куда пойти на пасхальные праздники в Киеве и как раскрасить писанки и крапанки.

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