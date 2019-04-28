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28 апреля 2019, воскресенье, 12:40 659
Президент 2019-04-28T12:40:25+03:00
Українські Новини
Свет победит тьму: Зеленский поздравил украинцев с Пасхой

Свет победит тьму: Зеленский поздравил украинцев с Пасхой

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба ВЗ
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба ВЗ

Победивший на выборах Президента Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой.

Соответствующее поздравление он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Пусть Господь хранит нас всех, наших детей и Украину, и благословит ее на процветание. Со светлым праздником всех украинцев, во всех уголка планеты, где бы они не находились! И всех наших людей - на западе, востоке, юге, севере и в центре!" - написал Зеленский.

Отдельно Зеленский поздравил украинских военных.

"А особенно хочу поздравить тех, благодаря кому мы имеем возможность сегодня праздновать - это наши воины и защитники. Верим, что свет победит тьму", – добавил Зеленский.

Напомним, Порошенко в последний раз на посту Президента поздравил украинцев с Пасхой.

27 апреля, накануне Пасхи, в Киев прибыл благодатный огонь из Храма Гроба Господнего Иерусалима. 

Ранее Українські Новини писали графике проведения обрядов в церквях и соборах Киева, а также куда пойти на пасхальные праздники в Киеве и как раскрасить писанки и крапанки.

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