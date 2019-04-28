Свет победит тьму: Зеленский поздравил украинцев с Пасхой

Победивший на выборах Президента Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой.\r\nСоответствующее поздравление он опубликовал на своей странице в Facebook.\r\n"Пусть Господь хранит нас всех, наших детей и Украину, и благословит ее на процветание. Со светлым праздником всех украинцев, во всех уголка планеты, где бы они не находились! И всех наших людей - на западе, востоке, юге, севере и в центре!" - написал Зеленский.\r\nОтдельно Зеленский поздравил украинских военных.\r\n"А особенно хочу поздравить тех, благодаря кому мы имеем возможность сегодня праздновать - это наши воины и защитники. Верим, что свет победит тьму", – добавил Зеленский.\r\n\r\nНапомним, Порошенко в последний раз на посту Президента поздравил украинцев с Пасхой.\r\n27 апреля, накануне Пасхи, в Киев прибыл благодатный огонь из Храма Гроба Господнего Иерусалима. \r\nРанее Українські Новини писали графике проведения обрядов в церквях и соборах Киева, а также куда пойти на пасхальные праздники в Киеве и как раскрасить писанки и крапанки.