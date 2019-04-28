Свет победит тьму: Зеленский поздравил украинцев с Пасхой

Победивший на выборах Президента Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой.

Соответствующее поздравление он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Пусть Господь хранит нас всех, наших детей и Украину, и благословит ее на процветание. Со светлым праздником всех украинцев, во всех уголка планеты, где бы они не находились! И всех наших людей - на западе, востоке, юге, севере и в центре!" - написал Зеленский.

Отдельно Зеленский поздравил украинских военных.

"А особенно хочу поздравить тех, благодаря кому мы имеем возможность сегодня праздновать - это наши воины и защитники. Верим, что свет победит тьму", – добавил Зеленский.

Напомним, Порошенко в последний раз на посту Президента поздравил украинцев с Пасхой.

27 апреля, накануне Пасхи, в Киев прибыл благодатный огонь из Храма Гроба Господнего Иерусалима.

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