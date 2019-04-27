Путін заявив, що жителі ОРДЛО, які отримали громадянство Росії, можуть одержувати російську пенсію

Президент Росії Володимир Путін вважає можливим отримання російської пенсії жителями окупованих територій Донецької і Луганської областей, які отримають російське громадянство за спрощеною процедурою видачі паспортів.

Про це він заявив на прес-конференції в Пекіні (Китай), передають Українські Новини.

"Тепер із приводу можливості отримання пенсій і у нас, і на Україні. Теоретично це можливо. Ви знаєте, який рівень пенсій в середньому по Україні? Майже втричі менше, ніж в Росії. У всякому разі це те, що ми бачимо з відкритих джерел", - сказав Путін.

При цьому він заявив, що українська пенсія в перерахунку становить близько 6 тис. рублів.

Також Путін вважає, що російські пенсіонери не будуть сприймати таку ініціативу держави як соціальну несправедливість, оскільки багато хто з них пам'ятають роки Другої світової війни і розуміють людей, які "живуть під кулями і у них снаряди розриваються час від часу в городах".

Як повідомляли Українські Новини, США назвали абсурдним указ Путіна про спрощення видачі паспортів РФ "ЛДНР". Також спеціальний представник США з питань України Курт Волкер вважає, що рішення Росії про спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу порушенням "мінських домовленостей".

Путін здивувався "негативу" через видачі паспортів РФ і згадав про Угорщину і Польщу. Росія не вважає порушенням "мінських домовленостей"спрощення видачі паспортів РФ на Донбасі.