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  • Путін заявив, що жителі ОРДЛО, які отримали громадянство Росії, можуть одержувати російську пенсію
27 квітня 2019, субота, 19:33 68
Політика 2019-04-28T13:00:04+03:00
Українські Новини
Путін заявив, що жителі ОРДЛО, які отримали громадянство Росії, можуть одержувати російську пенсію

Путін заявив, що жителі ОРДЛО, які отримали громадянство Росії, можуть одержувати російську пенсію

Президент Росії Володимир Путін вважає можливим отримання російської пенсії жителями окупованих територій Донецької і Луганської областей, які отримають російське громадянство за спрощеною процедурою видачі паспортів.

Про це він заявив на прес-конференції в Пекіні (Китай), передають Українські Новини.

"Тепер із приводу можливості отримання пенсій і у нас, і на Україні. Теоретично це можливо. Ви знаєте, який рівень пенсій в середньому по Україні? Майже втричі менше, ніж в Росії. У всякому разі це те, що ми бачимо з відкритих джерел", - сказав Путін.

При цьому він заявив, що українська пенсія в перерахунку становить близько 6 тис. рублів.

Також Путін вважає, що російські пенсіонери не будуть сприймати таку ініціативу держави як соціальну несправедливість, оскільки багато хто з них пам'ятають роки Другої світової війни і розуміють людей, які "живуть під кулями і у них снаряди розриваються час від часу в городах".

Як повідомляли Українські Новини, США назвали абсурдним указ Путіна про спрощення видачі паспортів РФ "ЛДНР". Також спеціальний представник США з питань України Курт Волкер вважає, що рішення Росії про спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу порушенням "мінських домовленостей".

Путін здивувався "негативу" через видачі паспортів РФ і згадав про Угорщину і Польщу. Росія не вважає порушенням "мінських домовленостей"спрощення видачі паспортів РФ на Донбасі.

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