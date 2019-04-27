Путин хочет выдавать паспорта РФ всем украинцам по упрощенной процедуре - росСМИ

Президент России Владимир Путин допускает введение упрощенной процедуры выдачи российских паспортов всем ражданам Украины, а не только жителям оккупированных территорий Донбасса.

Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс", передают Українськi Новини.

"Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство", - цитирует агентсво слова Путина на пресс-конференции в Пекине.

Кроме того, он назвал "страшилками" утверждения о том, что предоставление паспортов РФ жителям Донбасса дорого обойдется российскому бюджету.

"Что касается обсуждения этой темы: я думаю, что в обсуждении этой темы, прежде всего, особенно с точки зрения "страшилок" для российского бюджета, для наших бюджетников, вот эти "страшилки" вбрасываются, безусловно, теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих на Донбассе", - добавил он.

Президент подчеркнул, что решение о гражданстве не было спонтанным.

Как сообщали Українськi Новини, США назвали абсурдным указ Путина об упрощении выдачи паспортов РФ в "ЛДНР". Также специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает решение России об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса нарушением "минских договоренностей".

Путин удивился "негативу" из-за выдачи паспортов РФ и вспомнил про Венгрию и Польшу. Также Россия не считает нарушением "минских договоренностей" упрощение выдачи паспортов РФ на Донбассе.