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25 апреля 2019, четверг, 20:08 356
Азия 2019-04-25T21:33:39+03:00
Українські Новини
На Шри-Ланке людей призвали готовиться к новым терактам

На Шри-Ланке людей призвали готовиться к новым терактам

Власти Шри-Ланки призвали население быть готовым к возможным терактам в мечетях в пятницу, 26 апреля, сообщает Sunday Times.

Сначала информация об угрозах распространилась в соцсетях, позже власти подтвердили ее. В пятницу теракты ожидаются в мечетях страны. Власти подтвердили информацию о готовящихся взрывах и усилили охрану.

Полиция усилила охрану мечетей и других мест массового скопления людей.

Как сообщали Українські Новини, "Исламское государство" взяло на себя ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке.

Ранее на Шри-Ланке начались массовые похороны жертв взрывов.

Также на Шри-Ланке 22 апреля прогремел новый взрыв.

Руководители всех спецслужб Шри-Ланки уйдут в отставку из-за терактов на Пасху.

Также МИД проверял, были ли украинцы среди погибших и пострадавших на Шри-Ланке. Позже МИД сообщил, что пострадавших украинцев от серии взрывов на Шри-Ланке нет.

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