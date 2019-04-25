На Шри-Ланке людей призвали готовиться к новым терактам

Власти Шри-Ланки призвали население быть готовым к возможным терактам в мечетях в пятницу, 26 апреля, сообщает Sunday Times.\r\nСначала информация об угрозах распространилась в соцсетях, позже власти подтвердили ее. В пятницу теракты ожидаются в мечетях страны. Власти подтвердили информацию о готовящихся взрывах и усилили охрану.\r\nПолиция усилила охрану мечетей и других мест массового скопления людей.\r\nКак сообщали Українські Новини, "Исламское государство" взяло на себя ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке.\r\nРанее на Шри-Ланке начались массовые похороны жертв взрывов.\r\nТакже на Шри-Ланке 22 апреля прогремел новый взрыв.\r\nРуководители всех спецслужб Шри-Ланки уйдут в отставку из-за терактов на Пасху.\r\nТакже МИД проверял, были ли украинцы среди погибших и пострадавших на Шри-Ланке. Позже МИД сообщил, что пострадавших украинцев от серии взрывов на Шри-Ланке нет.