На Шри-Ланке начались массовые похороны жертв взрывов

Сегодня утром, 23 апреля, на Шри-Ланке начались первые массовые похороны жертв взрывов, которые произошли 21 апреля. Об этом сообщает ВВС.

Так, сообщается, что количество жертв увеличилось до 310.

Отмечается, что похороны начались в день траура после 3-минутного молчания. Молчание в честь памяти началось в 8:30 по местному времени, ведь именно начиная из такого времени на протяжении трех минут в разных частях Шри-Ланки произошло 6 смертельных взрывов. Все флаги в стране были до половины опущены, а люди стояли, склонив головы.

Церемония прошла в церкви Св.Себастьяна в Негомбо, где произошел один из смертельных взрывов в воскресенье.

Как сообщали Українські Новини, на Шри-Ланке 22 апреля прогремел новый взрыв.

Ранее количество погибших в результате терактов в Шри-Ланке достигло 290 человек.

Также на Шри-Ланке произошло еще 2 взрыва: количество жертв достигло 190 человек.

Тем временем, МИД сообщил, что пострадавших украинцев от серии взрывов на Шри-Ланке нет.