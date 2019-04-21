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21 апреля 2019, воскресенье, 17:00 348
Внешняя политика 2019-04-21T17:05:43+03:00
Українські Новини
МИД сообщил, пострадали ли украинцы от серии взрывов на Шри-Ланке

МИД сообщил, пострадали ли украинцы от серии взрывов на Шри-Ланке

Министерство иностранных дел Украины.
Министерство иностранных дел Украины.

Министерство иностранных дел сообщает об отсутствии украинцев среди пострадавших от серии взрывов на Шри-Ланке.

Об этом говорится в сообщении МИДа со ссылкой на предварительные данные посольства Украины в Индии, передают Українськi Новини.

По предварительным данным, по состоянию на 15:30 воскресенья произошло 8 взрывов в трех центральных отелях столицы Шри-Ланки Коломбо, а также в 3 католических церквях в столице и предместьях, которые привели к гибели более 180 человек, в числе которых около 35 иностранцев.

В связи со сложившейся ситуацией правительство Шри-Ланки ввело комендантский час, начиная с 18:00 воскресенья.

В стране наблюдаются осложнения с мобильной связью, не работают социальные сети, затруднено движение общественного транспорта, пассажиров международного аэропорта Коломбо предупреждают о возможных задержках при прохождении безопасности контроля при вылете и рекомендуют прибывать в аэропорт не позднее, чем за 4 часа до отлета.

Гражданам Украины, которые находятся в Шри-Ланке, рекомендуется проявлять повышенную бдительность, внимательно следить за новостями и рекомендациями местных органов власти, избегать мест массового скопления людей и внимательно отслеживать дальнейшее развитие ситуации в стране.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни и здоровью, а также в случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, гражданам Украины рекомендуется безотлагательно обращаться в посольство Украины в Индии.

Как сообщали Українськi Новини, на Шри-Ланке произошло еще 2 взрыва: количество жертв достигло 190 человек.

Также МИД проверял, были ли украинцы среди погибших и пострадавших на Шри-Ланке.

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